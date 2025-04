Sale il numero dei morti della grossa esplosione al porto di Bandar Abbas in Iran, cosa lo ha provocato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si aggrava il bilancio delle vittime dell’enorme esplosione avvenuta nel porto di Bandar Abbas, in Iran. Le autorità di Teheran hanno annunciato che il numero dei morti accertati è salito a 36, mentre i feriti sono più di un migliaio. Il bilancio delle vittime è destinato a crescere ancora nelle prossime ore, ci sono molte persone che risultano disperse.

Esplosione al porto in Iran, sale il numero delle vittime

Nella giornata di domenica 27 aprile un esponente della commissione sanitaria del parlamento dell’Iran ha dichiarato alla tv di stato che è salito a 36 il numero delle vittime dell’esplosione avvenuta nel porto di Bandar Abbas.

Di questi soltanto 18 sono stati identificati finora, per gli altri servirà il test del dna, a causa dei corpi irriconoscibili per via delle ustioni.

Fonte foto: ANSA

I feriti sono più di 1.200 e il bilancio delle vittime è destinato a salire ancora nelle prossime ore: mancano all’appello infatti molte persone.

Il numero dei dispersi non è noto con precisione ma è molto alto, ha dichiarato lo stesso funzionario.

L’esplosione al porto di Bandar Abbas

L’esplosione è avvenuta nella giornata di sabato 26 aprila al porto di Shahid Rajaee, nei pressi della città di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran.

Si tratta del più grande porto commerciale dell’Iran, situato sullo strategico Stretto di Hormuz.

Per cause da chiarire c’è stata una grossa esplosione che ha dato vita a un enorme incendio all’interno dell’area del porto.

Come riporta l’agenzia di stampa ufficiale Irna, il rogo è sotto controllo ma le fiamme non sono ancora state domate completamente.

Il ministro iraniano degli Interni, Eskandar Momeni, ha dichiarato che circa l’80% dell’incendio è stato domato e che le operazioni di bonifica dovrebbero concludersi nelle prossime ore.

Cosa ha provocato l’esplosione

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’esplosione al porto di Bandar Abbas, in corso le indagini.

Le autorità di Teheran hanno dichiarato che l’esplosione è stata probabilmente alimentata da non specificate sostanze chimiche immagazzinate nel porto e che non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’innesco.

Una fonte vicina alle Guardie rivoluzionarie ha detto però al New York Times che la sostanza coinvolta sarebbe il perclorato di sodio, usato come propellente per i missili.

Mesi fa il Financial Times scriveva che l’Iran stava ricevendo dalla Cina numerose spedizioni di questa e altre sostanze, che potrebbero essere state conservate nei magazzini del porto di Bandar Abbas.