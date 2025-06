Scaletta Tim Summer Hits venerdì 27 giugno 2025, chi sono i cantanti sul palco da Olly e Alfa a Fedez e Clara

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 27 giugno va in onda su Rai 1 la terza puntata del Tim Summer Hits 2025, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, con la partecipazione di Carolina Di Domenico da dietro le quinte per Rai Radio 2. Tanti i cantanti attesi sul palco, la scaletta prevede – tra gli altri – Alfa, Fabio Rovazzi, Cristiano Malgioglio, Fedez e Clara, Coez, Levante, Marco Masini, Olly e Patty Pravo.

Dove vederlo e a che ora: tutti i dettagli per seguire Tim Summer Hits

L’inizio della terza puntata di Tim Summer Hits 2025 – sempre condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu – è previsto alle 21:30 su Rai 1, in prima serata, subito dopo l’appuntamento con Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Lo show sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay (anche on demand dopo la messa in onda).

IPA Carlo Conti e Andrea Delogu, conduttori di Tim Summer Hits 2025, durante le registrazioni

Per chi preferisce la versione solo audio, l’intero evento sarà trasmesso in contemporanea su Rai Radio 2.

Quando è stata registrata la puntata

Va sottolineato che non si tratta di un evento in diretta, visto che Tim Summer Hits è registrato.

La terza puntata di venerdì 27 giugno in realtà si riferisce alle esibizioni dei cantanti andati in scena in piazza del Popolo, a Roma, tra il 7 e il 10 giugno: di fatto, la Rai ha registrato 5 serate di canzoni, da giocarsi poi nel montaggio.

La scaletta dei cantanti

Per questo è impossibile stabilire una scaletta con l’ordine di esibizione definitivo dei cantanti, dato che la si scoprirà direttamente durante la messa in onda.

Ecco comunque l’elenco degli artisti previsti sul palco, in ordine alfabetico:

Alfa

Bresh

Capo Plaza

Carl Brave & Sarah Toscano

Coez

Cristiano Malgioglio

Diodato

Emis Killa

Fabio Rovazzi (con Paola Iezzi e Dani Faiv)

Fedez & Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

Fulminacci

Joan Thiele

Levante

Luchè

Marco Masini

Olly

Patty Pravo