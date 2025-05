Sciopero 9 maggio 2025, aerei e mezzi pubblici a rischio in alcune città: orari e fasce di garanzia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo sciopero di aerei e mezzi pubblici indetto per la giornata di venerdì 9 maggio 2025 rischia di creare il caos in alcune città. Lo stop nazionale del trasporto aereo è stato revocato, ma una serie di scioperi locali, confermati da diverse sigle sindacali, interesseranno il personale di terra e le società di handling in diversi aeroporti italiani. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, le città interessate dalla mobilitazione sono Brescia e Catania.

Revocato lo sciopero nazionale degli aerei

Il Sindacato Cub Trasporti ha annunciato la revoca dello sciopero nazionale del settore aereo.

La mobilitazione era originariamente in programma dalle ore 13 alle ore 17 di venerdì 9 maggio.

Fonte foto: ANSA

L’aeroporto di Milano Linate è interessato da uno sciopero nella giornata di venerdì 9 maggio 2025.

Sciopero aerei, confermate mobilitazioni locali: orari e fasce di garanzia

Nonostante la revoca dello sciopero nazionale, alcune sigle sindacali hanno confermato la mobilitazione a livello locale. Nello specifico, l’agitazione riguarderà:

il personale di Swissport Italia all’ aeroporto di Milano Linate (sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17);

(sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17); il personale di Aviation Services all’ aeroporto di Venezia (sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17);

(sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17); il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers (sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17).

Per la giornata di venerdì 9 maggio restano valide le consuete fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, in cui i voli sono assicurati nonostante gli scioperi.

Sciopero mezzi pubblici a Brescia e Catania: orari e fasce di garanzia

Sempre per la giornata di venerdì 9 maggio 2025 è previsto, in aggiunta alla mobilitazione del trasporto aereo a livello locale, uno sciopero dei mezzi pubblici in due città italiane e, nello specifico, a Brescia e a Catania (rispettivamente di 4 e 24 ore).

A Brescia, la mobilitazione (che coinvolge gli autisti dei mezzi pubblici) è stata proclamata dai sindacati Orsa Trasporti e Cobas. Lo sciopero ha una durata di 4 ore, dalle 17,30 alle 21,30. Brescia Mobilità ha informato i cittadini che il servizio autobus potrebbe subire alcune modifiche nella fascia oraria interessata e che potrebbero verificarsi temporanee variazioni nei 30 minuti che precedono e nei 30 minuti che seguono l’agitazione.

Nella città di Catania, la sigla Cub Trasporti ha indetto, invece, uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale.