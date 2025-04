Scontro tra Tajani e Boldrini in Commissione alla Camera, lite dopo l'interruzione: "A chi lo dici e basta?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tensione in Commissione alla Camera tra Antonio Tajani e Laura Boldrini durante l’audizione sulle missioni internazionali. Il ministro degli Esteri è stato interrotto e ha reagito con tono piccato. Lo scambio è degenerato in un botta e risposta che ha messo in imbarazzo l’aula. “E basta cosa?”, ha detto Tajani.

Il video dello scontro

È un momento di tensione parlamentare quello avvenuto durante l’audizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato.

Mentre il vicepremier rispondeva su temi in discussione e molto sentiti come la guerra in Ucraina e i dazi Usa, è stato interrotto da Laura Boldrini, deputata Pd ed ex presidente della Camera.

Fonte foto: ANSA In foto l’aula dove è avvenuta la discussione tra Antonio Tajani e Laura Boldrini

Il video del botta e risposta è diventato virale per il tono acceso e i reciproci rimproveri.

Tajani: “Non ho mai detto basta”

Il ministro Tajani, visibilmente infastidito, ha interrotto il suo intervento per rispondere alle parole di Boldrini: “Io non l’ho mai interrotta, pretendo lo stesso trattamento che ho riservato a lei”.

“Lei ha fatto il presidente del Parlamento, ma non ha imparato neppure le regole di buona educazione”, ha aggiunto. L’accusa rivolta alla deputata del Pd è quella di essere stato interrotto ripetutamente e in modo scorretto, da chi, secondo il vicepremier, dovrebbe conoscere le regole parlamentari.

Boldrini critica sul tono del ministro

La replica di Laura Boldrini non si è fatta attendere: “Ogni volta lei deve ricordarmi quello che ho fatto o non ho fatto. Ho buona memoria, quindi basta con questa storia”.

Un “basta” ripetuto più volte che ha fatto infuriare Tajani: “E basta cosa?”. Boldrini ha precisato che il suo fastidio nasce dai continui riferimenti del ministro al suo passato da presidente della Camera.

Il battibecco ha interrotto i lavori e sta facendo discutere più dei temi trattati nella giornata. A far parlare soprattutto i toni poco istituzionali usati da entrambi.