Sfonda a calci la vetrina di un bar a Genova e rimane incastrato, follia di un 28enne: scatta la denuncia

Un 28enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Genova. L’uomo, senza fissa dimora, è stato accusato di furto aggravato e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale. L’incidente è avvenuto nella notte, quando l’individuo ha sfondato la vetrina di un bar in Corte Lambruschini per impossessarsi del denaro.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti dell’UPGSP è stato richiesto dopo che il personale di vigilanza ha segnalato un furto in un bar situato in Corte Lambruschini. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato la vetrina del locale distrutta. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, è emerso che l’autore del furto aveva colpito ripetutamente la porta a vetri del bar con calci potenti, fino a infrangerla. Durante l’azione, l’uomo si è ferito rimanendo incastrato col piede nel vetro per qualche secondo, prima di entrare e prelevare 200 euro dalla cassa.

L’arresto del sospettato

Le volanti si sono messe immediatamente alla ricerca del responsabile. Dopo un paio d’ore, il 28enne è stato individuato in Corso Torino, corrispondente alla descrizione fornita e con un taglio alla caviglia. Condotto in Questura, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, per la quale è stato sanzionato amministrativamente. Rimane salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.

Conseguenze legali

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato, un’accusa che potrebbe portare a gravi conseguenze legali. Inoltre, la sanzione per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale aggiunge un ulteriore carico alla sua situazione giudiziaria. La Polizia di Stato continua a monitorare la situazione, sottolineando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini per prevenire simili episodi.

La reazione della comunità

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Genova, che si interrogano sulla sicurezza della zona. La Polizia di Stato ha rassicurato la comunità, affermando che continuerà a intensificare i controlli per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori atti di furto e vandalismo.

