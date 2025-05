Spari contro un'auto sull'Ostiense a Vitinia vicino Roma, grave un uomo che lavora come bodyguard

Agguato e spari sull’Ostiense. A Vitinia, un bodyguard di origine egiziana di 27 anni stava viaggiando verso Roma a bordo della sua automobile quando d’un tratto è stato affiancato da un altro mezzo. Le persone che lo hanno raggiunto hanno abbassato il finestrino e gli hanno sparato diversi colpi, alcuni dei quali lo hanno colpito alla testa e all’addome. Il 27enne è stato ricoverato in condizioni gravi.

Roma, Vitinia: agguato sull’Ostiense, spari contro un giovane 27enne

Il violento episodio si è verificato all’alba, intorno alle 6:30 di domenica 11 maggio. Tutto fa pensare a un vero e proprio agguato.

Il 27enne egiziano stava percorrendo via Ostiense a Vitinia, a Sud-Ovest di Roma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia Roma Ostia, il giovane è stato affiancato da un’altra vettura, dalla quale sono partiti alcuni colpi di pistola.

Quattro proiettili lo avrebbero colpito in diverse parti del corpo tra cui la testa e l’addome. Dopo il ferimento, il 27enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, in condizioni gravi.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, il giovane è un bodyguard che svolge la sua attività di sicurezza nelle discoteche.

L’intervento di carabinieri e polizia

In seguito a una segnalazione giunta al 112, i primi a intervenire sul posto dell’aggressione sono stati i carabinieri della locale stazione e della sezione operativa della Compagnia Roma Ostia.

A dare aiuto ai militari dell’Arma sono poi arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Il tratto dell’Ostiense chiuso al traffico per il rilievi

Dalle ore 7 della mattina di domenica 11 maggio, a causa dell’agguato, diverse pattuglie dei gruppi IX Eur e X Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono impegnate nei servizi di viabilità e agevolazione al traffico veicolare sulla via Ostiense.

Il tratto di strada in cui si è verificato l’episodio violento è stato chiuso al traffico. In particolare è stata transennato il tratto all’altezza del km 13300, in modo tale da permettere lo svolgimento dei rilievi scientifici. Via Ostiense in direzione Roma Centro, tra via Fiumalbo e via Sarsina non è stata percorribile per ore.