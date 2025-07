"Strafatti" di droga Cobret e barcollanti sul Grande Raccordo Anulare, allarme a Roma: soccorsi in 6 in 24 ore

Allarme “Cobret” a Roma. Trattasi di una droga acquistabile a basso costo e prodotta usando lo scarto dell’eroina. In particolare, la situazione sul GRA, il Grande Raccordo Anulare, si sta facendo sempre meno gestibile. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi di persone “strafatte” girovagare per il GRA. L’ultimo episodio ha visto protagonista un 40enne in stato confusionale. L’uomo stava percorrendo un tratto di strada dove non c’è nemmeno la corsia d’emergenza, mettendo a rischio anche la sicurezza degli automobilisti.

Droga “Cobret”, persone in confusione sul Grande Raccordo Anulare a Roma

“Cobret” è un tipo di droga economica prodotta per lo più a Scampia. Nella Capitale sta aumentando l’uso della sostanza. Chi la assume va in stato confusionale.

Nelle scorse ore, un poliziotto del gruppo speciale Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) ha prestato aiuto a un 40enne trovato in stato confusionale mentre girovagava per il Gra. L’agente ha notato l’uomo mentre stava rientrando con l’auto di servizio verso il centro della Capitale.

Quello appena descritto non è un caso isolato. Ne sono infatti stati segnalati altri negli ultimi giorni. Alcuni cittadini hanno avvertito la polizia, informandola di persone barcollanti avvistate a camminare per le strade del Grande Raccordo.

L’agente intervenuto per soccorrere il 40enne ha poi scoperto che, nella medesima zona, altre 5 persone, di recente, sono state soccorse nelle stesse modalità. Anche loro aveva fatto uso della droga “Cobret”.

L’ipotesi degli investigatori

Gli investigatori ipotizzano che ci sia una piazza di spaccio nei terreni vicini al Grande Raccordo Anulare.

Come riferisce il quotidiano romano Il Messaggero, “indagini sono in corso da parte della Polizia locale al fine di risalire a eventuali connessioni tra gli episodi, legati ai narcotraffici di sostanze che spingono giovani e non a comportamenti pericolosi e devianti”.

Come viene consumata la droga “Cobret”

La “Cobret” è una sostanza che provoca dipendenza rapidamente. La si inala con una cannuccia, mettendo la droga su un foglio di alluminio.

Il particolare nome “Cobret” deriva dalla figura che si dipana, durante l’assunzione, sul foglio di alluminio: una volta bruciata la sostanza si manifesta un disegno a forma di serpentina, una sorta di stilizzazione di un cobra.