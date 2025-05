Tifosi scatenati dopo la vittoria del Psg sull’Inter in Champions League, più di 60 arresti a Parigi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non si era neppure conclusa la partita tra il Paris Saint-German e l’Inter, che si sono giocate la finale di Champions League a Monaco di Baviera, che i tifosi francesi hanno iniziato a dare in escandescenza. A Parigi, capitale francese, i festeggiamenti per la vittoria sono velocemente degenerati in atti di violenza e, in meno di un’ora, le autorità locali segnalano quasi 70 arresti nella tifoseria del Psg.

Arrestati 68 tifosi del Psg

Così come a Milano, anche a Parigi l’intera città si è riunita per assistere alla finale di Champions League.

Per permettere ai tifosi impossibilitati di seguire la propria squadra a Monaco, sono stati installati diversi maxischermi.

Nei diversi luoghi di ritrovo sparsi per la capitale, sono stati distribuiti 5mila tra poliziotti e gendarmi, con l’incarico di salvaguardare la sicurezza di tutti i partecipanti.

A pochi minuti dalla fine dell’incontro calcistico, le forze dell’ordine francesi segnalano ben 68 arresti nella capitale.

La festa per la vittoria del Psg è degenerata in violenza, con il lancio di gas lacrimogeni, petardi e bengala e diversi scontri con la polizia.

Il ministro difende i tifosi

Con un messaggio su X, sulla questione è intervenuto anche Bruno Retailleau, ministro dell’Interno di Francia.

“I veri tifosi del Psg si stanno entusiasmando davanti alla magnifica partita della loro squadra”, inizia il post social.

La colpa dei disordini è attribuita dal ministro a “dei barbari” che “sono arrivati nelle strade di Parigi per commettere reati e provocare le forze dell’ordine”.

Retailleau difende dunque la tifoseria della squadra vincitrice, considerandola estranea ai reati in corso nella capitale.

Macron festeggia la Champions League

Non commenta gli scontri ma si limita a festeggiare la vittoria della propria squadra del cuore il Presidente Emmanuel Macron.

Su X, Macron ha esultato: “Champion mon frère”, sottolineando la “giornata gloriosa” per il team del Paris Saint-German.

“Siamo tutti orgogliosi” ha concluso il Presidente, dichiarando “Parigi, capitale d’Europa” almeno per “stasera”.

Nel frattempo l’intera città di Parigi si illumina a festa e sulla Tour Eiffel spuntano il rosso e il blu della maglia del Psg.