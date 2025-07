Traffico da bollino rosso nel weekend sulle autostrade italiane, situazioni più critiche e strade da evitare

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sarà un secondo weekend di luglio da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale italiana. L’Anas prevede un’intensificazione dei flussi di traffico a partire dal pomeriggio di venerdì 11 luglio, con partenze concentrate verso le località di villeggiatura, in particolare verso il mare al Sud e la montagna al Nord e ai valichi di confine.

Traffico in autostrada

Come lo scorso fine settimana, la circolazione si manterrà sostenuta anche nella giornata di domenica 13, soprattutto nel pomeriggio e in serata per i rientri.

I tecnici Anas saranno mobilitati in tutta Italia con circa 2.500 addetti in turnazione, pronti a gestire ogni emergenza e a monitorare la situazione in tempo reale grazie alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale.

In vista dell’aumento degli spostamenti, Anas ha predisposto un piano straordinario per gestire i punti nevralgici della rete autostradale. Attenzione particolare è posta ai cantieri non rimovibili, dove sarà comunque presente personale per agevolare il traffico. Di seguito i dettagli.

Nord Italia

In Veneto la SS51 “Di Alemagna”, chiusa nei giorni scorsi a causa di frane, è stata riaperta al traffico in località San Vito di Cadore (Belluno). Il transito è consentito dalle 6:00 alle 20:00.

In Piemonte apertura a senso unico alternato del nuovo tunnel del Tenda, importante collegamento tra Cuneo, Imperia e la Costa Azzurra. Nel weekend sarà transitabile dalle 6:00 alle 21:00. È previsto un incontro con le autorità francesi il 16/17 luglio per estendere questo orario a tutta l’estate.

Sempre in Piemonte riaperta la SS21 “del Colle della Maddalena” tra Argentera e il confine con la Francia, chiusa dal 30 giugno per sei colate di fango e detriti.

Centro Italia

Per quanto riguarda Roma e Lazio, traffico intenso in entrata e uscita dalla capitale. Strade coinvolte: GRA, A91 Roma–Fiumicino, SS148 Pontina, SS7 Appia, SS1 Aurelia e SS2 Cassia.

Relativamente all’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), traffico intenso previsto sulla direttrice strategica che collega il Nord-Est al Centro attraversando Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna.

Sud

In Campania, Basilicata e Calabria traffico previsto sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, nonché sulle statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore”.

SS16 Adriatica interessata da traffico intenso in Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto.

Isole

In Sardegna attenzione alla SS131 “Carlo Felice”, arteria principale dell’isola.

Altre strade con traffico intenso

Altri itinerari potenzialmente critici sono:

SS36 del Lago di Como e dello Spluga (Lombardia);

SS45 di Val Trebbia (Liguria);

SS26 della Valle d’Aosta;

RA13 e RA14 (Friuli-Venezia Giulia) verso Slovenia e Croazia;

SS309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto.

Divieto di transito per i mezzi pesanti

Per agevolare la mobilità, è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nelle seguenti fasce:

sabato 12 luglio dalle 8:00 alle 16:00;

domenica 13 luglio dalle 7:00 alle 22:00.

Consigli per chi si mette in viaggio

Anas consiglia agli automobilisti di:

pianificare le partenze in fasce orarie alternative, privilegiando il mattino presto o la tarda serata;

evitare le ore più calde, in particolare con bambini o anziani a bordo;

verificare lo stato del veicolo e portare scorte d’acqua;

rispettare l’uso delle corsie di emergenza, riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso;

evitare le distrazioni alla guida;

non gettare mozziconi dal finestrino per evitare il rischio di incendi.