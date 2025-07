Travolta e uccisa da un Suv in tangenziale a Bari, si era fermata per soccorrere due motociclisti

Tragedia nella notte a Bari. Una donna di 41 anni, Giusy Lucente, si era fermata lungo la tangenziale della città nel territorio del quartiere San Paolo per soccorrere due motociclisti coinvolti in un sinistro di proporzioni non gravi. Improvvisamente è stata travolta e uccisa da un Suv condotto da un 80enne. La donna sarebbe morta sul colpo mentre il marito sarebbe rimasto ferito. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

41enne travolta e uccisa in tangenziale

Il dramma si è consumato nella tarda serata di venerdì 25 luglio. Secondo una prima ricostruzione da Bari Today Giusy Lucente, 41 anni, stava percorrendo la statale 16 in auto insieme al marito. La coppia si è fermata all’altezza dell’uscita del quartiere San Paolo in direzione sud per soccorrere due motociclisti coinvolti in un sinistro di lieve entità.

Mentre i due si trovavano sulla carreggiata, però, Giusy Lucente è stata travolta da un Suv Mercedes. Nell’investimento sarebbe rimasto coinvolto anche il marito.

Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza del 118 e i sanitari hanno tentato di rianimare la donna, ma per Giusy Lucente non c’è stato nulla da fare. Immediato è stato anche l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale riportata da RaiNews a bordo del Suv che ha travolto e ucciso la 41enne viaggiava un ottantenne.

La Procura apre un fascicolo

Quotidiano di Puglia riporta che anche il marito di Giusy Lucente avrebbe riportato ferite a seguito dell’investimento, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

All’ospedale San Paolo è stata trasportata anche la coppia coinvolta nell’incidente precedente: il quadro clinico dell’uomo sarebbe buono, mentre la donna è stata ricoverata d’urgenza.

La dinamica dell’incidente è ora oggetto di accertamenti da parte delle autorità. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal Corriere della Sera l’80enne a bordo del Suv non avrebbe frenato in tempo per evitare le persone che occupavano la carreggiata. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Chi era Giusy Lucente

Nata ad Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele di Bari, Giuseppina Lucente, nota a tutti come Giusy, era appassionata del mondo delle due ruote e faceva parte della società Power Bikers.

Sul suo profilo Facebook, infatti, era solita condividere le sue esperienze in moto con il marito Vito e con i suoi compagni di avventure. La sua morte ha scosso profondamente la comunità di Sammichele di Bari.

Recentemente un altro dramma ha scosso il sud Italia: Aniello Savarese, operaio di 45 anni, è morto a Caivano (Napoli) a seguito di uno scontro tra auto e moto.