Trovata morta con un coltello nella schiena a Legnano vicino Milano: caccia al killer di Vasilica Potincu

Vasilica Potincu, 35enne di origine romena, è stata trovata morta in un appartamento a Legnano, vicino Milano, con un coltello conficcato nella schiena. Il corpo senza vita è stato scoperto da una vicina, che ha notato la porta aperta. Sul posto i carabinieri: le indagini sono in corso e l’assassino è attualmente in fuga.

Femminicidio a Legnano, morta Vasilica Potincu

La notizia del femminicidio è giunta nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio, dopo che è avvenuto il ritrovamento del corpo senza vita della donna a Legnano, nel Milanese, in un appartamento sito in via Stelvio 16.

La vittima, secondo quanto ricostruito da Rainews, si chiamava Vasilica Potincu: si tratta di una donna di origini romene, di 35 anni.



La donna, Vasilica Ponticu, è stata ritrovata morta nel suo appartamento in via Stelvio 16 a Legnano, in provincia di Milano

Trovata con un coltello nella schiena

Vasilica Potincu è stata trovata morta all’interno dell’appartamento dove viveva in affitto, al pian terreno della palazzina, dopo essersi trasferita da pochi mesi, come riporta Il Giorno.

A effettuare il ritrovamento è stata una vicina, che aveva notato la porta d’ingresso dell’appartamento aperta, intorno alle 14:30 di domenica.

A quel punto, coltivando dei sospetti, la donna si è introdotta nella casa e ha scoperto la vittima a terra, con un coltello da cucina piantato nella schiena.

Le ricerche del killer

L’allarme è stato subito lanciato, e i carabinieri di Legnano, insieme agli investigatori del nucleo di via della Moscova, sono intervenuti sul posto.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto e rintracciare l’autore del delitto, attualmente in fuga.

L’omicidio durante il Palio di Legnano

Il ritrovamento del corpo senza vita di Vasilica Potincu è avvenuto nei momenti in cui il paese si preparava all’avvio della nuova edizione del Palio di Legnano, rievocazione storica che celebra la battaglia del 1176 tra la Lega Lombarda e l’esercito imperiale.

L’edizione 2025 si è aperta con la messa solenne sul Carroccio e la tradizionale sfilata in costume, che ha visto oltre mille figuranti attraversare la città. La giornata è proseguita allo stadio Mari con la corsa tra le otto contrade per conquistare il Crocione.