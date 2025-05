Donna trovata morta a Fisciano nella sua vasca da bagno, ipotesi suicidio: vicino al corpo c'era un coltello

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Fisciano, nel Salernitano. Una donna di 50 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, nella vasca da bagno. Forse un suicidio, vicino al corpo è stato trovato un coltello, ma al momento dagli investigatori non viene esclusa nessuna ipotesi. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.

Donna trovata morta in casa a Fisciano

Il macabro ritrovamento è stato fatto nel pomeriggio di giovedì 22 maggio a Fisciano, cittadina in provincia di Salerno.

La donna è stata trovata morta all’interno della sua abitazione nella frazione Soccorso. Lo riporta Ansa.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi della donna perché non era rientrata al lavoro nel pomeriggio.

I carabinieri si sono presentati a casa della donna assieme al personale del 118: una volta entrati hanno fatto il tragico rinvenimento.

Era nella vasca da bagno

Secondo quanto emerso i militari hanno trovato la donna nella vasca da bagno, in un lago di sangue. Accanto al corpo è stato trovato un coltello.

Il Mattino riferisce che la donna era originaria di Mercato San Severino (Salerno), dove lavorava in un negozio.

Era separata e aveva una figlia, fortunatamente non in casa in quei tragici momenti.

Le indagini

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

La natura del decesso della donna non è chiara: dall’ipotesi del suicidio a quella dell’omicidio, al momento nessuna pista viene esclusa dagli inquirenti.

Anche se in questa prima fase alcuni elementi farebbero più pensare a un gesto estremo della donna.