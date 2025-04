Truffa del finto incidente, così un'anziana e la vicina hanno incastrato un ladro: 45enne arrestato a Brindisi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 45 anni è stato arrestato in flagranza di truffa dalla Polizia di Stato di Brindisi. Il sospettato, residente nel napoletano, aveva tentato di estorcere denaro e gioielli a un’anziana di Ostuni, facendole credere che il figlio fosse coinvolto in un grave incidente stradale. L’arresto è avvenuto il 27 marzo scorso.

Il tentativo di truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti intorno alle 10:30 del mattino. L’anziana signora ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un Carabiniere, informandola che il figlio aveva investito una donna in gravi condizioni. Per evitare che il figlio finisse in carcere, le è stato chiesto di pagare una cauzione, che sarebbe stata ritirata da un presunto “ragazzo del Tribunale”.

L’intervento della Polizia

La vittima, sospettando una truffa, ha allertato la Polizia di Stato con l’aiuto di una vicina. Gli agenti del Commissariato di Ostuni hanno colto in flagrante il truffatore mentre si presentava a casa della donna per ritirare i preziosi. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza dell’uomo.

Un arresto memorabile

Uno degli agenti coinvolti nell’arresto era al suo ultimo giorno di servizio in Polizia e ha dichiarato che porterà sempre con sé il ricordo dell’anziana signora a cui ha prestato soccorso.

Prevenzione delle truffe

La Polizia di Stato di Brindisi continua a sensibilizzare la popolazione anziana sui rischi delle truffe, distribuendo materiale informativo e fornendo consigli su come difendersi. Si raccomanda di contattare immediatamente il 112 NUE in caso di sospetti e di non aprire la porta a sconosciuti.

Per ulteriori informazioni su Ostuni.

Fonte foto: IPA