Trump e la foto da Papa prima del Conclave, il suo cardinale "preferito" Dolan lo attacca: "Brutta figura"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dolan contro Donald: il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, boccia la trovata del presidente americano Donald Trump, che ha pubblicato sui social una foto elaborata con l’intelligenza artificiale che lo ritrae vestito da Papa. “In italiano direste: ha fatto una brutta figura”, ha tagliato corto il porporato.

Timothy Dolan su Donald Trump

Timothy Dolan si trova a Roma, a Monte Mario, per celebrare la messa domenicale nella chiesa della Nostra Signora di Guadalupe.

I giornalisti hanno raccolto il suo commento sulla trovata presidenziale. “Non è stata una cosa buona”, ha aggiunto Dolan.

Questo il commento del porporato su Trump vestito da Papa. I cronisti hanno raccolto la sua opinione anche perché Dolan è il cardinale che ha ricevuto l’endorsement da parte dell’inquilino della Casa Bianca. Sulla questione, l’ecclesiastico ha preferito svicolare: “Io papa? Voglio solo fare l’arcivescovo di New York”.

Il precedente

Si tratta della seconda bacchettata che dal cardinale Timothy Dolan arriva ai vertici della nuova amministrazione americana.

A gennaio, il vicepresidente JD Vance aveva accusato la Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti di sostenere solo i migranti irregolari per via dei consistenti fondi federali che le diocesi americane ricevono per aiutarli a inserirsi nella società.

Il cardinale Dolan aveva bollato il commento come “calunnioso” e “molto spiacevole”.

Chi è il Cardinale Timothy Dolan

Il 75enne Timothy Dolan è stato nominato arcivescovo di New York nel 2009 ed è stato nominato cardinale nel 2012 da Papa Benedetto XVI.

Secondo la sua biografia ufficiale, è stato ordinato sacerdote nel Missouri, sua terra natale, nel 1976 e nei decenni successivi ha prestato servizio come parroco e come professore universitario in materie teologiche.

Ha guidato le preghiere per entrambe le inaugurazioni presidenziali di Trump ed è presenza fissa su talk show e social media.

Dolan è stato presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti e presidente del Comitato episcopale per le attività pro-vita e del Comitato episcopale per la libertà religiosa. È stato presidente del Catholic Relief Services ed è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione della Catholic University of America.

Vance difende Trump

Al giornalista Bill Kristol, caporedattore di The Bulwark, che su X chiedeva se Vance fosse “d’accordo con questa mancanza di rispetto e questa presa in giro del Santo Padre”, il diretto interessato ha replicato difendendo il suo superiore.

“Come regola generale, non ho problemi con le persone che raccontano barzellette, ne ho con le persone che iniziano guerre stupide che uccidono migliaia di miei connazionali”, ha replicato Vance, sempre via X.