Ubriaco fradicio barcolla tra i muri in piazza Duomo, 57enne denunciato e allontanato da Como

Un cittadino italiano di origini slave è stato denunciato per manifesta ubriachezza a Como durante la notte. L’uomo, di 57 anni, è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre barcollava in piazza Duomo, e successivamente è stato emesso un ordine di allontanamento nei suoi confronti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte, quando una volante ha notato il 57enne in evidente difficoltà nel mantenere l’equilibrio. L’uomo si appoggiava ai muri per camminare e, una volta fermato per un controllo documentale, è risultato incensurato.

Procedura in Questura

Una volta accompagnato in Questura, il comportamento dell’uomo è peggiorato a causa del suo stato di ebbrezza, portandolo a fare esternazioni volgari. A seguito di ciò, è stato denunciato per manifesta ubriachezza e gli è stato notificato un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana.

Fonte foto: IPA