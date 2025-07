Uomo impiccato nei boschi dei Castelli Romani, ipotesi omicidio: ossa umane rinvenute vicino al cadavere

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

In una zona boschiva vicino a Rocca di Papa, ai Castelli Romani, è stato ritrovato il cadavere di un uomo impiccato. Da giorni i residenti dell’area denunciavano un forte odore che si era diffuso nell’aria. Nei pressi del corpo sono state trovate anche alcune ossa umane. Non si esclude l’omicidio per via di alcuni segni trovati sulle braccia dell’uomo.

Cadavere impiccato ai Castelli Romani

Il cadavere impiccato di un uomo è stato ritrovato a Rocca di Papa, nella zona dei Castelli Romani, in un’area boschiva piuttosto impervia nei pressi di via Roma, poco al di sotto di un’abitazione isolata.

A trovare il cadavere è stata una passante, che insospettita da un forte odore, che si poteva avvertire fin dalla strada, si è inoltrata nel bosco a controllare e ha trovato l’uomo.

Il corpo è stato trovato impiccato, con i pantaloni calati e con le mani sovrapposte in una posizione innaturale, con chiari segni che fanno supporre che fossero state legate di recente. I carabinieri, che indagano sul caso, non escludono l’omicidio.

Le ossa trovate vicino al corpo

Non è stata ancora resa nota l’identità dell’uomo trovato morto ai Castelli Romani. Secondo l’agenzia di stampa Agi, si tratterebbe però di un extracomunitario senzatetto, visto che nei pressi del corpo sarebbe stato trovato anche un accampamento di fortuna.

Il giaciglio dell’uomo non è però l’unico ritrovamento effettuato dai carabinieri. Nei pressi del cadavere infatti sarebbero state ritrovate anche delle ossa umane e un paio di pantaloni.

Il corpo si trovava in una zona talmente impervia da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a recuperarlo. Al momento non ci sono chiare ricostruzioni sulla dinamica di quanto accaduto.

Le denunce dei residenti

Secondo le prime testimonianze raccolte, da diversi giorni gli abitanti della zona di Rocca di Papa dove è stato ritrovato il cadavere, si lamentavano di un fortissimo odore, lo stesso che ha attirato l’attenzione della passante che ha scoperto il corpo.

“Da 10 giorni non si dormiva con le finestre aperte per il cattivo odore” ha dichiarato uno dei residenti all’Agi. Questo dettaglio porta a sospettare che il cadavere si trovasse nel luogo del ritrovamento da giorni.