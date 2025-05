Vittorio Sgarbi torna dopo il ricovero per depressione, le sue condizioni: "Sto molto meglio, ho lavorato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Vittorio Sgarbi è tornato a parlare pubblicamente e a pubblicare sul suo profilo Facebook, dopo essere stato ricoverato per depressione al policlinico Gemelli di Roma. Il critico d’arte e politico ha dichiarato di sentirsi meglio e di essersi rimesso al lavoro.

Come sta Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è stato dimesso dal policlinico Gemelli di Roma, dopo essere stato ricoverato per depressione, e ha subito ricominciato a scrivere sulla sua pagina Facebook, celebrando San Michele Arcangelo.

Il critico d’arte e politico ha anche rilasciato una breve intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato del suo ricovero e delle dimissioni, rassicurando di stare molto meglio.

Fonte foto: ANSA Vittorio Sgarbi

“Ho lavorato. Ho scritto, in modo più lento e ragionato, ho letto ed è persino uscito un mio libro nuovo” ha detto sgarbi rispondendo alle domande su cosa avesse fatto da quando è stato dimesso.

Il commento sul Papa

Mentre era ricoverato al Gemelli, Vittorio Sgarbi ha seguito il Conclave che nella serata di ieri ha eletto Papa Leone XIV. Sgarbi ha dichiarato nell’intervista di essere rimasto colpito dalle differenze tra Francesco e il nuovo pontefice.

“Ho notato subito che a differenza di Bergoglio, Prevost ha un atteggiamento più curiale, ma in fondo porta avanti la linea di Papa Francesco” ha dichiarato il critico, commentando anche il discorso del nuovo Papa.

Sgarbi ha anche raccontato di aver notato le molte persone portate dal Conclave a Roma durante i “lunghi percorsi a piedi” che compie da quando è stato dimesso, su consiglio dei medici, per tenere attivo il proprio fisico.

Il ricovero di Sgarbi

Sgarbi era stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per depressione alla fine del marzo scorso. È rimasto per lungo tempo sotto osservazione all’ospedale della Capitala ed è stato anche seguito da alcuni specialisti.

“La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo, così esistono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare” aveva commentato lo stesso Sgarbi in un’intervista a Repubblica.

Il ricovero è durato circa un mese, e si è concluso con le recenti dimissioni.