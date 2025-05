Alessandra Mastronardi è uno di quei volti che ti sembrano familiari, forse perché l’abbiamo vista crescere sul piccolo schermo nei panni di Eva Cudicini ne I Cesaroni, la fiction cult che ha segnato un’intera generazione. Da allora, la sua carriera ha fatto passi da gigante: da adolescente ribelle di casa Garbatella a star internazionale, passando per ruoli intensi, commedie romantiche e produzioni d’autore. Ma cosa fa oggi Alessandra Mastronardi? E soprattutto, dove vive l’attrice che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori italiani (e non solo)? Facciamo un salto nella sua vita presente per scoprirlo.

Dalla fiction al cinema internazionale: i progetti recenti

Classe 1986, Alessandra Mastronardi ha mosso i primi passi nello spettacolo da adolescente, conquistando l’attenzione del grande pubblico con piccoli ruoli in serie TV italiane. La vera svolta per lei è arrivata nel 2006 con I Cesaroni, grazie alla quale è diventata uno dei volti simbolo della fiction italiana.

Da lì in poi, la sua carriera ha preso il volo. Tra le produzioni che l’hanno vista protagonista, c’è Non smettere di sognare, una fiction dedicata al mondo della danza. Consolidato il successo in Italia, Mastronardi ha intrapreso un percorso sempre più internazionale. Dopo essere apparsa nella serie angloamericana Rome e nel film di Woody Allen To Rome with Love, ha ottenuto un ruolo importante nella serie britannica Masterpiece (poi diventata Masterpiece – Les Misérables), rafforzando la sua presenza nel panorama europeo.

Nel 2019 è stata scelta come madrina della 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e nel 2021 è stata protagonista del film per la televisione Carla, una biopic dedicata a Carla Fracci. Il salto definitivo arriva negli ultimi anni: nel 2022 prende parte al film statunitense Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent), affiancando due big del calibro di Nicolas Cage e Pedro Pascal (attore amatissimo anche per il suo ruolo in The last of us).

Nel 2023, invece, entra nel cast della serie internazionale One Trillion Dollars, ambiziosa produzione girata tra Italia e Germania e ispirata al romanzo di Andreas Eschbach, dove interpreta un ruolo cruciale in un intreccio tra thriller finanziario e riflessione geopolitica.

Anche sul fronte italiano, però, non si è mai allontanata del tutto. È tornata sul piccolo schermo con Doppio gioco, una fiction Mediaset dove veste i panni di Daria, una donna dal passato tormentato che si ritrova invischiata in un’indagine dei servizi segreti.

Vita privata e dove vive oggi Alessandra Mastronardi

Negli ultimi anni, la vita privata di Alessandra Mastronardi ha vissuto momenti significativi. Dal 2016 al 2020, ha vissuto a Londra, nella zona di Notting Hill (abbiamo un quartiere simile anche a Milano), durante la sua relazione con l’attore scozzese Ross McCall. La coppia è sempre stata molto riservata e ha condiviso momenti importanti, come la partecipazione al Festival di Venezia nel 2019. Tuttavia, la loro relazione si è conclusa nel 2022.

Nel luglio 2023, Alessandra ha sposato Gianpaolo Sannino, un dentista romano e suo primo amore giovanile, con una cerimonia ad Anacapri. La loro unione, però, è durata pochi mesi, e la coppia si è separata.

Attualmente, Alessandra risiede a Roma, la città dove è cresciuta e ha iniziato la sua carriera. Oltre alla sua attività artistica, è impegnata nel sociale: dal 2012 collabora con l’UNICEF e, dal 2019, è Goodwill Ambassador per l’UNICEF Italia, sostenendo diverse iniziative e campagne di sensibilizzazione.