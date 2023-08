L’olfatto è un potente e misterioso alleato della memoria nel vasto universo dei sensi umani. Sembra che l’aroma di un certo profumo durante il sonno possa essere un segreto straordinario per migliorare le capacità cognitive e la memoria. L’Università della California ha fatto questa sorprendente scoperta attraverso un esperimento innovativo che ha avuto un impatto rivoluzionario sulle neuroscienze.

Connessione olfatto-memoria: evocare ricordi attraverso gli odori

Lo sappiamo tutti, gli odori creano un collegamento diretto con la memoria. Non è una novità che il profumo di un fiore o il gusto di un cibo possa evocare emozioni immediate e passate. In effetti, la scienza ha dimostrato che l’unico senso connesso direttamente ai circuiti della memoria del cervello umano è l’olfatto. Infatti, la perdita dell’olfatto è spesso associata alla perdita di neuroni. Circa settanta disturbi neurologici presentano proprio la perdita di questo importante senso.

In un esperimento che ha coinvolto quaranta individui di età compresa tra i 60 e gli 85 anni, l’Università della California ha fornito nuova luce su questo enigma sensoriale. I ricercatori hanno suddiviso i partecipanti in due gruppi: al primo gruppo è stato permesso di utilizzare un sofisticato diffusore per due ore ogni notte per sentire sette fragranze distinte. L’arancia, l’eucalipto, lavanda, limone, menta piperita, alloro, rosa e il rosmarino sono alcune delle fragranze che hanno aiutato a risvegliare le connessioni cerebrali associate alla memoria e ai processi decisionali. Invece, il secondo gruppo è stato in grado di ricevere solo dosi minime di queste fragranze.

Un esperimento innovativo: la sfida dei profumi per preservare la mente

I risultati dell’esperimento hanno chiarito il potenziale nascosto nell’olfatto. Le prestazioni cognitive del primo gruppo, che ha avuto la possibilità di immergersi nelle fragranze durante la notte, sono migliorate del 226% rispetto al secondo gruppo. Questa enorme accelerazione ha migliorato la memoria e il sonno, migliorando la qualità della fase di riposo profondo. Non è un caso: studi precedenti hanno dimostrato che l’esposizione notturna a fragranze può migliorare la plasticità cerebrale e aiutare a prevenire il declino cognitivo e le malattie neurodegenerative.

L’olfatto è un senso che può aiutare a raggiungere i labirinti della memoria. L’allenamento del naso attraverso stimolazioni sensoriali è diventato quindi simbolo di una mente più compatta e resistente. Una nuova e intrigante strada verso la conservazione delle capacità cognitive è stata tracciata dalla connessione diretta tra l’olfatto e le funzioni neurologiche, grazie a questi studi.