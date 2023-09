Ascolta musica ad alto volume: carabiniere lo schiaffeggia

Uno schiaffo in pieno volto dato da un carabiniere che gli ha fatto volare via gli occhiali. È la scena immortalata da una telecamera dell’abitazione di un 32enne di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, che ha denunciato un maresciallo dei carabinieri ripreso dalle telecamere installate nella casa del giovane mentre alza le mani per colpirlo.

Dalla segnalazione allo schiaffo

Il fatto risalirebbe all’agosto scorso quando i carabinieri sono chiamati ad intervenire per una segnalazione fatta da una donna per la musica a volume troppo alto proveniente dall’abitazione del 32enne.

Una volta giunti sul posto e aperta la porta, il giovane è stato schiaffeggiato dal militare, mentre diceva: “A chi avresti dato dello str…? Con chi ce l’avevi?”. Poi rivolto ai suoi uomini: “Questo qui me lo portate in caserma”.

Quattro giorni dopo, un’altra visita, secondo il 32enne stavolta però era per farlo sottoporre a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio). L’uomo ha sporto due denunce per stalking. (NPK)

Fonte: telecamere di sicurezza