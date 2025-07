Caldo la Nasa mostra in un'animazione i 15 giorni da record nel mondo

Il sistema Goddard Earth Observing System Forward Processing (GEOS-FP) è un modello di ricerca gestito dal Global Modeling and Assimilation Office della NASA per dimostrare nuovi modi innovativi di utilizzare i dati satellitari per migliorare le previsioni meteorologiche e per aiutare la NASA a raccogliere nuove osservazioni del nostro pianeta.

L’animazione mostra le temperature superficiali in tutto il globo dal 15 giugno al 1 luglio. Come vediamo l’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con una temperatura doppia rispetto alla media globale con ondate di calore estreme.

Le variazioni visibili nell’animazione riflettono le differenze nelle temperature diurne e notturne e l’influenza dei sistemi meteorologici su larga scala. Mentre il pianeta si riscalda in risposta all’aumento delle concentrazioni di gas serra, gli scienziati stanno monitorando i cambiamenti nella frequenza di calore e il loro potenziale impatto sulla salute umana.

Fonte: NASA