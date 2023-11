Le calze da neve rappresentano una soluzione innovativa per affrontare le strade innevate in Italia. Equiparate alle catene da neve se omologate secondo la normativa europea, le calze da neve hanno ottenuto l’ufficializzazione attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 23 febbraio 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo. Questo riconoscimento segue una lunga storia di dibattiti e controversie, risolta grazie a circolari ministeriali e sentenze del Consiglio di Stato.

Come funzionano le calze da neve per le gomme dell’auto

Il cammino verso l’omologazione italiano delle calze da neve inizia con la circolare 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 del Ministero dell’Interno, che autorizzava l’uso di dispositivi di aderenza supplementari. La sentenza n. 04967/2021 del 4 maggio 2021 del Consiglio di Stato ha risolto una disputa legale, accogliendo la tesi del Ministero delle Infrastrutture.

Le calze da neve sono dotate di uno speciale tessuto sintetico antiscivolo realizzato in poliestere. Questo innovativo materiale, aumentando l’aderenza fra il pneumatico e il fondo stradale innevato, consente alla vettura di muoversi con un grado di sicurezza significativo. Tra i loro vantaggi, spicca la facilità di montaggio, rendendole estremamente pratiche da tenere sempre a disposizione in auto: attenzione però a non superare i 50km/h se installate.

La corretta installazione delle calze da neve è essenziale per ottimizzare la tenuta su strada e garantire un’aderenza efficace. Bisogna quindi assicurarsi che le calze rimangano saldamente in posizione durante l’uso, evitando qualsiasi possibilità di sfilarsi.

L’ingombro aggiuntivo delle calze sul pneumatico deve rispettare specifici limiti per garantire una guida sicura:

– 20 mm sul lato interno

– 20 mm sul battistrada del pneumatico

– 25 mm sul lato esterno, limitato alla zona del pneumatico

Per montare le calze, è sufficiente inserirle nella parte superiore dello pneumatico e far avanzare l’auto in modo che si fissino anche nella parte posteriore della gomma. Bisogna verificare l’installazione corretta fermando l’auto dopo circa 100 metri di guida a bassa velocità.

Bisogna poi controllare attentamente che la confezione riporti in modo chiaro le seguenti informazioni:

1. Entità legale che ha introdotto il dispositivo nel mercato dell’Unione Europea

2. Numero della norma di riferimento

3. Tipologia di prodotto indicata nel certificato di conformità

4. Numero del certificato

5. Ente accreditato che ha rilasciato il certificato

Calze da neve omologate come le catene: cosa dice la legge

Le calze da neve sono diventate legali in Italia dal 15 novembre 2022, conformi alla normativa UNI EN 16662-1:2020. Per garantire un’installazione corretta, l’ingombro aggiuntivo sul pneumatico deve rispettare precisi limiti su ogni lato. Verificare attentamente le informazioni sulla confezione, che dovrebbero indicare l’entità legale, il numero della norma, la tipologia di prodotto, il numero del certificato e l’ente accreditato. Fino al 31 dicembre 2024, saranno ancora disponibili calze da neve conformi alla normativa precedente, UNI-11313.

Meglio le catene o le calze da neve? Cosa dicono i test

I costi delle calze da neve variano tra i 30 e gli 80 euro, con una media di circa 50 euro. La scelta tra catene e calze dipende dalle esigenze personali e dalle condizioni atmosferiche. I test suggeriscono che, nonostante i costi leggermente più alti delle calze, le catene da neve sono più sicure in caso di forte nevicata dove non si riesce a vedere la strada neanche dai vetri dell’auto. La provenienza delle calze da neve, ideate dal norvegese Bård Løtveit nel 1996, ha visto l’approvazione in diversi paesi europei e extraeuropei. Marche affidabili includono Autosock, Easysock, e Goodyear, offrendo un’alternativa legale e sicura alle catene da neve e agli pneumatici invernali.