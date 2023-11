Nata a Roma il 12 settembre 2004 sotto il segno della Vergine, Deva è la prima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Ha una sorella minore, Léonie, nata il 20 maggio 2010.

Deva, inizialmente schiva e quasi allergica allo star system, ha vissuto a Parigi i primi anni della sua vita e solo recentemente ha intrapreso la carriera di modella e attrice, sulle orme dei celebri genitori.

I primi passi nella moda

Lunghi capelli neri, sguardo profondo, fisico asciutto e un’altezza di 1 metro e 75. La somiglianza tra Deva e la splendida madre non poteva certo passare inosservata.

Il suo debutto nel mondo del fashion è avvenuto nel 2019, dopo che gli stilisti Dolce&Gabbana l’hanno scelta come testimonial per un loro profumo e, l’anno successivo, l’hanno confermata come brand ambassador della loro maison.

Alla Milano Fashion Week del 2022, Deva ha sfilato per la nota casa di moda sia in lingerie, che con un vestito in pizzo nero.

Era un omaggio alla madre, protagonista di un spot D&G del 1994 con un look simile. La giovane Cassel ha poi conquistato diverse copertine di magazine importanti, tra cui Elle France, Vogue, Glamour e Madame Figaro.

La carriera di attrice

Dalle passerelle al grande schermo, il passo è stato breve. Deva Cassel, infatti, è tra i protagonisti del film “La Bella Estate”, una pellicola diretta da Laura Luchetti, tratta dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese.

Le riprese si sono concluse nell’ottobre del 2022 e sono state girate in diverse località piemontesi.

Oltre alla Cassel, nel cast sono apparsi diversi altri giovanissimi volti, come Yile Yara Vianello, Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni e Gabriele Graham Gasco.

Vita privata

Il primo fidanzato “ufficiale” di Deva Cassel è stato il modello italo-francese Luca Salandra, con il quale la giovane si è presentata in pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021.

Da qualche tempo, però, Deva fa coppia fissa con l’attore 24enne Saul Nanni, protagonista insieme a lei della serie Netflix “Il Gattopardo”, nel cui cast figurano anche Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli.

Nella fiction, la figlia di Monica Bellucci interpreta Angelica Sedara, figlia di Don Calogero, amministratore dei feudi del Principe di Salina.

Nanni veste invece i panni di Tancredi Falconeri, nipote di don Fabrizio Corbera e futuro sposo di Angelica.

Galeotto, per loro, è stato proprio il set condiviso.

Social Media

Deva Cassel è diventata una star anche sui Social. Il suo profilo Instagram @devacassel conta un milione di follower e raccoglie soprattutto scatti legati alla sua vita professionale.