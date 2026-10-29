Per decenni, il nome della ragazza che avrebbe ispirato “Sei un mito”, una delle canzoni più celebri degli 883, è rimasto avvolto tra ipotesi e curiosità. Tra le teorie circolate nel tempo c’era anche quella che indicava Sabrina Salerno come possibile musa del brano. La realtà, però, è diversa: la donna a cui si collega la storia della canzone è Chiara Cattaneo, originaria di Pavia, che ha scoperto soltanto nel 2025 di essere stata indicata da Mauro Repetto come fonte d’ispirazione. La vicenda è tornata al centro dell’attenzione nell’ottobre 2026, grazie a un’intervista pubblicata da Fanpage e ripresa da altre testate. La sua storia non riguarda soltanto la nascita di un successo musicale, ma anche una vita fatta di scelte personali, esperienze professionali e passioni coltivate lontano dal mondo dello spettacolo.

Chi è Chiara Cattaneo

Chiara Cattaneo è una donna originaria di Pavia, città in cui è cresciuta e dove ha conosciuto, seppure senza frequentarli in modo stretto, Max Pezzali e Mauro Repetto. I tre avevano frequentato lo stesso liceo scientifico, il Nicolò Copernico, anche se i due futuri componenti degli 883 erano più grandi di lei di circa tre anni.

Nella Pavia di quegli anni, racconta Cattaneo a Fanpage, la piazza rappresentava il principale luogo d’incontro dei giovani: ci si osservava, ci si riconosceva e le notizie circolavano rapidamente, in una dimensione sociale che lei stessa paragona a una sorta di Instagram prima dei social network.

All’epoca Cattaneo era molto giovane e lavorava già come modella. La sua altezza e il suo aspetto la rendevano una presenza riconoscibile in una città relativamente piccola. La carriera nel mondo della moda le ha permesso di fare esperienze anche nell’ambiente televisivo e pubblicitario, ma non è diventata il centro della sua vita. Alla notorietà, ha preferito gli studi e la costruzione di un percorso personale che non fosse legato soltanto all’immagine.

Dopo aver lavorato in banca a Milano, Cattaneo si è sposata con un collega che ha poi trovato lavoro a Londra. Il trasferimento nella capitale britannica ha segnato una nuova fase della sua vita. Intorno ai quarant’anni ha deciso di dedicarsi con maggiore impegno alla danza, una passione che coltivava fin da ragazza. Ha seguito lezioni, sostenuto esami e partecipato a competizioni, fino a conseguire, dopo il ritorno in Italia nel 2020, una qualifica nel settore delle danze latino-americane.

Oggi vive a Milano e lavora come insegnante di ballo e pilates. Un percorso lontano dalla notorietà musicale, ma che lei descrive come una forma di realizzazione personale: la possibilità di seguire i propri interessi senza dover dimostrare qualcosa agli altri. La scoperta del legame con gli 883 è arrivata soltanto nel 2025, quando una persona vicina all’organizzazione dello spettacolo teatrale di Mauro Repetto le ha comunicato che il musicista aveva raccontato di lei nel suo libro Non ho ucciso l’Uomo Ragno. La notizia l’ha incuriosita e l’ha spinta a leggere il volume, nel quale ha trovato il proprio nome. Da quel momento, un ricordo della giovinezza ha assunto un significato nuovo.

La storia del brano “Sei un mito”

Pubblicata nel 1993 e inclusa nell’album Nord Sud Ovest Est, “Sei un mito” è diventata una delle canzoni simbolo degli 883, il duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto. Il brano racconta l’ammirazione per una ragazza percepita come irraggiungibile, una figura capace di attirare gli sguardi e alimentare le fantasie di chi la osserva da lontano. Un tema semplice e immediato, in linea con la capacità del gruppo di trasformare situazioni quotidiane, sentimenti adolescenziali e ricordi di provincia in storie riconoscibili da un’intera generazione.

Cattaneo ha raccontato di essersi riconosciuta, almeno in parte, nel ritratto evocato dalla canzone. In particolare, ha ricordato come l’aspetto fisico fosse stato per un periodo quasi ingombrante nella sua vita e come desiderasse essere apprezzata anche per la propria simpatia e personalità. La sua storia mostra così un altro lato di una canzone diventata patrimonio della musica pop italiana: dietro una figura idealizzata può esserci una persona reale, con aspirazioni e scelte che vanno ben oltre l’immagine costruita da una canzone.

La scoperta, arrivata più di trent’anni dopo l’uscita del brano, ha rappresentato per Cattaneo soprattutto un’occasione per guardare al passato con ironia e affetto. Senza trasformarsi in un personaggio dello spettacolo, ha potuto riscoprire un episodio della propria giovinezza e ritrovare il filo che lega la Pavia di allora a una canzone ancora oggi conosciuta e cantata.