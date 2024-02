Nel cuore di Milano si trova questa dimora hollywoodiana, crocevia di politica e di affari. Ecco la casa del Ministro del turismo Daniela Santanchè.

Uno stile che non passa inosservato

Che Daniela Garnero Santanchè sia un’esteta amante del bello e del lusso lo sappiamo bene. La ministra abita in un’incredibile villa nel pieno centro della città meneghina, in una tranquilla traversa di Corso Vercelli. Un palazzetto in stile Liberty di circa 650 metri quadrati, disposti su 4 piani. E senza ombra di dubbio il più caratteristico è il seminterrato, composto da 3 vani ad uso ufficio, accessori, un’area “laboratori arti e mestieri” e una zona fitness, con tanto di piscina e bagno turco.

La “villa delle lucine”

Nel quartiere la dimora è soprannominata la “Casa delle lucine” per via della miriade di led che ricoprono a cascata le rigogliose piante di balconi e terrazzi anche lontano dalle festività natalizie. Non c’è che dire, a casa di Daniela Santanchè lo sfarzo borghese si respira in ogni angolo, fra marmi, quadri e punti luce scenici. Per il living e per la sala da pranzo la ministra ha optato per colori sobri. Alle pareti tortora sono appese varie foto incorniciate.

I mobili sono di legno e ricercati, un mix di stile classico e di shabby chic, tendenza d’arredamento nata negli USA e che prevede di riutilizzare arredi datati in modo creativo e nuovo. La raffinatezza è confermata anche dalle sedie e dai tendaggi, di colore bianco candido. Decisamente regali sono i grandi lampadari a goccia di cristallo e la zona lettura, in cui svetta una poltrona con tanto di dettagli dorati.

Tripudio di rosa

Il rosa sembra essere il colore preferito dalla ministra, che lo ha declinato quasi in ogni stanza, persino in camera da letto. Qui, ambiente fra i più vasti della villa, i complementi d’arredo sono tutti di vero design.

Spirito british

Ambienti luminosissimi e ampie vetrate (anche a soffitto) che danno sfrontate sull’esterno della villa. Così si può riassumere la residenza della Santanchè. Fiore all’occhiello è il meraviglioso giardino, un’oasi verde con un prato all’inglese curatissimo e pieno di fiori, e con una zona barbecue per pranzi conviviali e grigliate spensierate fra amici fidati. Anche la cucina strizza l’occhio all’Inghilterra: l’ambiente, in cui più volte Daniela si è fatta riprendere per i social network intenta a spadellare, presenta mobili bianchi con dettagli dorati, un piano lavoro in marmo e un lavabo d’acciaio, che ben si sposa con i tanti coperchi del pentolame appesi alle piastrelle para-schizzi dietro ai fornelli.

Una casa dal passato ingombrante

La ministra del Turismo comprò la villa nel 2004, dagli eredi di Giuseppe Poggi Longostrevi, “re” delle cliniche milanesi morto suicida in seguito al proprio coinvolgimento nello scandalo Tangentopoli.

All’epoca l’abitazione costò alla Santanchè “appena” 1,2 milioni di euro. Attualmente, anche grazie alla possente opera di ristrutturazione seguita personalmente dalla stessa, il valore dell’immobile si attesta attorno ai 6 milioni.