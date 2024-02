La data di scadenza riportata sulla confezione degli alimenti rappresenta la causa principale dello spreco alimentare nel mondo. Non tutti i cibi scaduti costituiscono un pericolo per la nostra salute. Scopriamo insieme gli alimenti consumabili anche oltre la loro scadenza.

Ecco come leggere l’etichetta alimentare

Innanzitutto, è doverosa una precisazione circa l’etichetta. La dicitura “consumare entro” indica che l’alimento in questione deve essere mangiato necessariamente entro la data indicata. Invece, la dicitura “consumare preferibilmente entro” consiglia solo di consumare il cibo entro la data indicata.

Quindi, in questo secondo caso se l’alimento scaduto fosse consumato dopo la data indicata non dovrebbero esserci rischi per l’organismo. Una precisazione: l’alimento consumato oltre la data di scadenza deve essere ancora sigillato; se la confezione non fosse più integra non bisognerebbe fare riferimento alla data scritta sulla confezione bensì all’indicazione circa il consumo dell’alimento una volta “aperto”.

Le indicazioni generali

Come detto, alcuni cibi possono essere tranquillamente mangiati oltre la data di scadenza. È fondamentale però che questi siano conservati in modo ottimale e alla corretta temperatura. In linea teorica:

i prodotti freschi di cui non è indicata una data di scadenza devono essere consumati entro pochi giorni dal loro acquisto. Per aumentare la durabilità nel tempo di carne, pesce e verdura il suggerimento è quello di cucinarli e di conservarli per massimo 2 mesi nel freezer;

per il latte e derivati occorre attenersi scrupolosamente alla data di scadenza;

i prodotti confezionati, in scatola, sott’aceto, sott’olio, surgelati o secchi possono essere consumati anche oltre la data riportata;

l’acqua minerale in bottiglia ha una data di scadenza lontana.

Tutti i cibi e le loro scadenze

Ecco alcune indicazioni riguardo gli alimenti più comuni presenti sulla nostra tavola: