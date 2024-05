Chi ha il pane, non ha i denti, recita un antico proverbio. Ma che dire di chi ha il vino, ma non il cavatappi per aprire la bottiglia e poterlo sorseggiare?

Per fortuna ci sono diversi sistemi per risolvere il problema con successo e brindare subito dopo con gli amici. Vediamo quali.

Surrogati del leva turaccioli

Seguendo lo stesso principio del cavatappi tradizionale, che sfrutta la rotazione e le leve, possiamo togliere i tappi in sughero con una chiave oppure con una vite.

Nel primo caso, prendiamo una comune chiave di quelle con il pettine piatto e sottile ed infiliamone la punta nel sughero, tenendola inclinata invece che perpendicolare al collo della bottiglia.

Spingiamola poi nel tappo finchè non riusciremo ad affondarla per poco più di metà della sua lunghezza. Ruotiamola infine su stessa, afferrando saldamente l’impugnatura e, pian piano, il turacciolo la seguirà svitandosi verso l’alto fino a fuoriuscire.

Medesimo risultato anche usando una vite filettata, che va però infilata in profondità nel tappo, questa volta in perpendicolare, ed aiutandosi con un cacciavite. Usiamo poi una pinza per afferrare saldamente la testa della vite e tiriamo per estrarre il turacciolo.

In alternativa, possiamo anche posizionare la parte di stelo sotto la testa della vite tra i rebbi di una forchetta, utilizzando poi quest’ultima per fare leva e stappare.

Con l’accendigas da cucina

La fisica ci può venire in aiuto anche in un altro modo. Se esponiamo il collo della bottiglia alla fiamma di un accendigas di quelli che si usano per i fornelli, l’aria all’interno del vetro si scalderà ed espandendosi spingerà fuori il tappo con facilità.

Meglio non utilizzare un comune accendino, perchè ci vuole un po’ di tempo prima che la fiamma faccia il suo lavoro ed il rischio di scottarsi le dita è abbastanza elevato.

Far cadere il tappo dentro la bottiglia

Anche se non è il metodo migliore in assoluto, soprattutto perché è facile sporcarsi i vestiti e la tovaglia, possiamo anche spingere il turacciolo in dentro, invece che in fuori, possibilmente facendoci aiutare.

Basta premere con forza nel centro della superficie del tappo di sughero con il manico di un cucchiaio di legno, mentre qualcun altro tiene saldamente la bottiglia in verticale e ben appoggiata su un piano non scivoloso.

Ci vorranno tempo e pazienza, ma dopo qualche tentativo il tappo dovrebbe scivolare giù fino alla spalla della bottiglia, permettendovi così di versare il vino nei bicchieri.

Meglio finirlo in fretta, però, onde evitare che qualche giorno dopo sappia… di tappo.

La bottiglia nella sneaker

Un ultimo suggerimento potrebbe essere quello di appoggiare il fondo della bottiglia di vino da aprire all’interno di una scarpa da ginnastica, possibilmente con una suola in gomma molto spessa.

Tenendo poi il contenitore di vetro in orizzontale, battere più volte la suola della sneaker contro una superficie dura come quella del tronco di un albero.

Il gas sprigionato dal vino sollecitato in questo modo potrebbe espandersi fino a spingere il turacciolo fuori dal collo della bottiglia.