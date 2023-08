Alcuni cibi sono da consumare con attenzione perché il rischio di contrarre un’infezione alimentare è dietro l’angolo. Ciò a cui, alle volte non si presta attenzione, è che d’estate questo pericolo aumenta a causa dell’alta temperatura che favorisce la proliferazione di batteri, virus e vari patogeni. Alcune manifestazioni sono lievi e durano solo pochi giorni, altre possono invece richiedere un intervento immediato. In ogni caso, per evitare di stare male proprio nei giorni di vacanza, ci sono delle cose da sapere per evitare di contrarre qualche infezione alimentare in estate.

Attenzione alle tossoinfezioni alimentari in estate: i rischi

I rischi più comuni delle infezioni alimentari in estate sono quelle causate dai batteri, come le salmonelle, la Lysteria, il Campylobacter, l’Escherichia coli e i Clostridi. A queste si aggiungono le infezioni virali, come l’epatite A e le parassitosi. Gli alimenti a cui fare più attenzione sono le carni crude o poco cotte, in particolare quelle bianche, i frutti di mare, il latte crudo e i formaggi non pastorizzati, nonché vegetali contaminati da liquami.

In generale la salmonella è associata all’ingestione di uova crude. Il batterio, infatti, può infettare le ovaie delle galline e l’uovo prima che venga deposto e può essere presente sia sulla superficie dell’uovo sia al suo interno. Per evitare il rischio d’infezione, basta pastorizzare le uova.

Come conservare il cibo al meglio per evitare infezioni alimentari

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato cinque azioni da compiere per conservare al meglio i cibi ed evitare le infezioni alimentari: