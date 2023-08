Uno dei motivi di litigio in casa tra i vari componenti di un nucleo familiare è l’annosa questione sul corretto posizionamento della carta igienica, ovvero: deve essere srotolata dal basso verso l’alto o il contrario? Quasi quanto le discussioni su come spremere il dentifricio se dalla fine del tubo o dal mezzo, le preferenze sul verso della carta igienica creano dibattiti tra coppie di coinquilini e tra mariti e mogli. Ma c’è una risposta allo spinoso dubbio? A quanto pare sì e arriva da un brevetto di fine ‘800.

Il verso giusto della carta igienica nel brevetto originale

Il metodo corretto sulla posizione del rotolo è contenuto nel brevetto originale del 1891 di Seth Wheeler. Il designer della carta igienica ha infatti spiegato in modo chiaro che l’estremità del rotolo deve stare verso l’esterno. Nella sua illustrazione, l’oggetto viene disegnato con la posizione di srotolamento verso sopra.

Wheeler ha lavorato per una delle prime aziende di produzione industriale della carta igienica, l’Albany Perforated Wrapping Paper Company ed è anche l’inventore della suddivisione a quadratini perfetti del rotolo per facilitare lo strappo. Il designer newyorkese può essere ritenuto il vero padre della carta igienica e unico soggetto credibile che possa definitivamente dare una risposta al quesito, almeno a livello storico.

I vantaggi di mettere la carta igienica verso l’alto o il basso

In ogni caso, al di là di cosa dice il brevetto originale dell’invenzione, ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi i versi. Chi preferisce srotolarla da sotto sostiene che con questa tecnica si evitino inutili sprechi ed eccessi di carta igienica, chi sceglie il metodo di Wheeler ritiene che, in questo modo, l’estremità della carta sia più facile da individuare e che sia anche più igienico perché l’oggetto non tocca la parete e ha meno probabilità di entrare a contatto con dei batteri.

La soluzione al quesito non è comunque una regola obbligatoria, se si preferisce posizionare la carta igienica con il verso dal basso verso l’alto non cambia poi molto, magari se tocca il muro, meglio armarsi di detersivi e igienizzare sempre le superfici del bagno così da evitare possibili infezioni.