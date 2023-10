L’autunno è una stagione magica per gli appassionati di astronomia, e il mese di ottobre in particolare è un momento straordinario per osservare le stelle cadenti. Con le notti che si allungano e il cielo che diventa sempre più scuro, le condizioni sono perfette per godersi lo spettacolo celeste offerto dai numerosi sciami meteorici che attraversano il nostro cielo in questo periodo.

Cielo di ottobre ricco di stelle cadenti: quali sono

Ottobre 2023 è un mese eccezionale per le stelle cadenti. Le piogge meteoriche più prolifiche e spettacolari si verificano in questo periodo, offrendo agli appassionati di astronomia l’opportunità di vedere uno spettacolo incredibile nel cielo. Ecco le principali:

9 ottobre : picco delle Draconidi. Godremo dello spettacolo delle Draconidi, con un’attività meteorica prevista grazie al radiante nella costellazione del Dragone.

: picco delle Draconidi. Godremo dello spettacolo delle Draconidi, con un’attività meteorica prevista grazie al radiante nella costellazione del Dragone. 22 ottobre : picco delle Orionidi. Le Orionidi raggiungeranno il loro picco, promettendo uno dei momenti più spettacolari del mese.Altre piogge meteoriche minori:

: picco delle Orionidi. Le Orionidi raggiungeranno il loro picco, promettendo uno dei momenti più spettacolari del mese.Altre piogge meteoriche minori: 6 ottobre : picco dei Camelopardalidi di ottobre. I Camelopardalidi di ottobre ci sorprenderanno con un modesto spettacolo di stelle cadenti.

: picco dei Camelopardalidi di ottobre. I Camelopardalidi di ottobre ci sorprenderanno con un modesto spettacolo di stelle cadenti. 11 ottobre : picco delle Delta Aurigidi. Osserveremo le Delta Aurigidi, un fenomeno meteorico che appagherà gli appassionati.

: picco delle Delta Aurigidi. Osserveremo le Delta Aurigidi, un fenomeno meteorico che appagherà gli appassionati. 13 ottobre : picco atteso delle Tauridi Meridionali. Le Tauridi Meridionali ci regaleranno un’osservazione perfetta, senza l’interferenza della luce lunare.

: picco atteso delle Tauridi Meridionali. Le Tauridi Meridionali ci regaleranno un’osservazione perfetta, senza l’interferenza della luce lunare. 18 ottobre : picco delle Epsilon Geminidi. Faranno la loro comparsa, anche se in numero limitato.

: picco delle Epsilon Geminidi. Faranno la loro comparsa, anche se in numero limitato. 24 ottobre: picco delle Leonis Minorids. Avremo l’opportunità di vedere le Leonis Minoridi, una pioggia di stelle meno intensa ma comunque affascinante.

Che cosa significa sciame meteorico?

Gli sciami meteorici sono il risultato delle particelle di polvere e detriti lasciate in orbita da comete o asteroidi. Quando la Terra attraversa questa “nuvola” di detriti spaziali, le particelle collide con l’atmosfera terrestre, bruciando e creando le luminose scie che vediamo come stelle cadenti.

Che differenza c’è tra meteora e meteorite?

Una meteora è una stella cadente che attraversa il cielo e si disintegra completamente nell’atmosfera terrestre senza mai raggiungere la superficie. Invece, una meteorite è una porzione di una meteora che sopravvive alla discesa attraverso l’atmosfera e raggiunge effettivamente la Terra.

La storia dello sciame meteorico delle Draconidi

Uno degli eventi più attesi di ottobre è il picco delle Draconidi, che avviene il 9 ottobre. Questo sciame meteorico ha un tasso orario di circa 10 meteore all’ora e prende il nome dalla costellazione del Dragone, da cui sembrano provenire. La particolarità delle Draconidi è che offrono la migliore visibilità nelle ore serali, a differenza di molte altre piogge di meteoriti che sono meglio osservate prima dell’alba.

In che giorno e a che ora vedere le Draconidi

Le Draconidi saranno particolarmente visibili nell’emisfero nord, ma anche chi si trova nell’emisfero sud potrebbe avere l’opportunità di vederle. Le condizioni di osservazione saranno favorevoli il 9 Ottobre, quando è previsto il piccolo delle Draconidi, poiché la luna calante non ostacolerà la vista. Il radiante delle Draconidi raggiungerà il suo punto più alto poco dopo il tramonto, permettendo agli osservatori di godersi lo spettacolo.

A fine ottobre arrivano le stelle cadenti Orionidi

A fine mese, il 22 ottobre, è previsto il picco delle Orionidi, una delle piogge meteoriche più spettacolari dell’anno. Questo sciame meteorico è noto per la sua velocità, con le meteoriti che entrano nell’atmosfera terrestre a incredibili 66 km/s, creando spettacolari palle di fuoco luminose.

Quando e come vedere le Orionidi in cielo

Le Orionidi sono visibili ovunque e la luna crescente tramonterà verso mezzanotte, proprio quando il radiante diventerà visibile. Il picco delle Orionidi si verificherà intorno alle 2 del mattino, ora locale, in entrambi gli emisferi, permettendo agli appassionati di osservare queste veloci meteoriti fino all’alba. Quindi se siete in luogo noto per l’allarme per l’inquinamento luminoso, non vi resta che spostarvi in una zona più favorevole.