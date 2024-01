Ci sono leggende metropolitane che funzionano talmente bene da diventare universali e virali, anche grazie alla cultura pop e ai social network.

Sicuramente tutti abbiamo sentito raccontare almeno una volta quella che riguarda il mettere acqua e zucchero nel serbatoio del carburante dell’automobile. Ma cosa c’è di vero? Scopriamo insieme la verità.

Mito sfatato

Secondo dicerie versare dell’acqua e dello zucchero nel serbatoio dell’auto distruggerebbe il motore. Ebbene, è falso: basterebbero una manciata di ore e un trattamento specializzato ad hoc per ripristinare il serbatoio e far tornare la macchina esattamente come prima.

Ciò detto, se dello zucchero venisse a contatto con l’iniettore del carburante o i cilindri di una macchina rappresenterebbe un problema. Ma questo non è legato a caratteristiche chimiche specifiche della sostanza cristallina dolcificante, varrebbe il medesimo discorso anche se si trattasse di sabbia.

Cosa accade realmente

Se nel serbatoio venisse versato dello zucchero, essendo questo più pesante della benzina, andrebbe a depositarsi sul fondo. In questo modo, diminuirebbe la quantità di carburante versabile nell’auto.

Niente paura: lo zucchero non si dissolve nella benzina e di conseguenza non può entrare in circolo. Tuttavia, se la macchina prendesse un colpo un po’ di zucchero potrebbe restare sospeso nel carburante e finire nel filtro della benzina, rendendo quindi necessaria la sostituzione di quest’ultimo.

In ogni caso, il tubo della benzina non verrebbe ostruito e compromesso.

È stato versato nel serbatoio carburante un intero pacco di zucchero?

Questo “scherzo” costringerebbe a dover portare la macchina in un’officina meccanica, per far rimuovere completamente la sostanza e ripulire bene il serbatoio.

Un’operazione di certo macchinosa ma decisamente meno costosa della sostituzione totale del motore di cui “minaccia” la leggenda.

E se viene aggiunta dell’acqua?

Se in aggiunta allo zucchero nel serbatoio si mettesse anche dell’acqua la macchina non partirebbe. Il perché è presto detto: l’acqua, galleggiando sulla benzina, andrebbe a riempire il tubo del carburante e causerebbe lo spegnimento del motore, in quanto si andrebbe a interrompere il processo di combustione di cui l’auto necessita per circolare.

Una scena cult

A proposito di zucchero e motori, i cinefili ricorderanno di sicuro la scena del film di Carlo Verone, Borotalco (1982).

Nella commedia l’attore interpreta il “povero” Sergio Benvenuti. Il mite e impacciato venditore di enciclopedie, per fare colpo sulla bella Nadia (Eleonora Giordi), comincia a raccontarle una serie di bugie, finendo con l’inventarsi una vita decisamente più entusiasmante di quella realmente vissuta.

Una su tutte? L’amicizia storica e fraterna con Lucio Dalla, di cui Nadia è fan sfegatata. E proprio in occasione del concerto del cantautore, situazione in cui si sarebbe scoperta la finta amicizia, Sergio è costretto a ricorrere ad un rimedio estremo: versare nel serbatoio della sua moto una bustina di zucchero per simulare un guasto, non potendo così accompagnare Nadia all’incontro col suo beniamino.

Una curiosità: nella scena in questione Verdone e la Giorgi non indossano il casco. Aldilà delle esigenze di scena, all’epoca non era ancora obbligatorio.