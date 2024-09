Daniel Craig, l’attore britannico noto per aver interpretato James Bond per oltre un decennio, ha voltato pagina e ha preso parte a un progetto completamente diverso, collaborando con il regista Luca Guadagnino. Dopo aver salutato l’agente segreto più famoso del mondo, Craig è protagonista di un adattamento cinematografico del controverso romanzo Queer di William S. Burroughs, un’opera che promette di scuotere gli animi con tematiche intense e provocatorie.

Scandalo a Venezia: sesso estremo in “Queer”

Il Festival del Cinema di Venezia 2024 non è stato un palcoscenico soltanto per il gossip (come la presentazione di Ines De Ramon, fidanzata di Brad Pitt), ma anche e soprattutto per tante pellicole tra cui il nuovo film di Luca Guadagnino, Queer, che ha attirato l’attenzione per le scene forti e le tematiche audaci. Al centro della scena c’è proprio Daniel Craig, trasformato completamente rispetto all’immagine elegante e sofisticata che aveva nei panni di James Bond. Capelli lunghi, barba incolta e un look più trasandato, Craig interpreta un uomo in lotta con sé stesso e con la sua sessualità.

Queer è ambientato negli anni ’50 e racconta la storia di William Lee, un personaggio ispirato allo stesso Burroughs, che attraversa un periodo di profonda crisi emotiva e sessuale. Guadagnino, famoso per il suo approccio sensibile e diretto a tematiche complesse, non ha esitato a esplorare il lato più oscuro e vulnerabile della psiche del protagonista, mettendo in scena atti di disperazione, alienazione e sesso estremo. Durante il Festival, molti spettatori hanno descritto il film come provocatorio e scioccante, ma al contempo profondamente affascinante, sottolineando la straordinaria performance di Craig.

Vita e carriera di Daniel Craig: i film più famosi

Daniel Craig è senza dubbio uno degli attori più influenti e amati della sua generazione. Nato il 2 marzo 1968 a Chester, Inghilterra, ha iniziato la sua carriera a teatro prima di approdare sul grande schermo. Sebbene abbia interpretato molti ruoli di rilievo prima di James Bond, è stato proprio questo personaggio a consacrarlo come star internazionale.

Prima di diventare il volto dell’agente 007, Craig ha partecipato a film come Era mio padre (2002), accanto a Tom Hanks, e The Pusher (2004), dove ha mostrato un lato più oscuro e intenso del suo talento. Ma il vero successo è arrivato nel 2006, quando ha preso le redini del franchise di James Bond con Casino Royale. La sua interpretazione di un Bond più umano, vulnerabile e fisico è stata subito accolta con entusiasmo sia dalla critica che dal pubblico. Tra i film più famosi della sua carriera si annoverano anche La bussola d’oro (2007), Defiance – I giorni del coraggio (2008) e Knives Out (2019).

Quanti film di 007 ha fatto Daniel Craig

Daniel Craig ha vestito i panni dell’agente 007 per un totale di 5 film, iniziando con Casino Royale nel 2006. La sua interpretazione di Bond ha rivoluzionato la saga, che fino a quel momento era stata segnata dalle interpretazioni più classiche di attori come Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan. Craig ha portato nuova profondità al personaggio, rendendolo meno infallibile e più vulnerabile, ma sempre affascinante e letale.

Il secondo film della saga con Craig protagonista è stato Quantum of Solace (2008), seguito da Skyfall (2012), uno dei film di maggior successo della serie, che ha incassato oltre un miliardo di dollari a livello globale. Nel 2015 è uscito Spectre, e infine, nel 2021, Craig ha dato il suo addio ufficiale al personaggio con No Time to Die.

Craig è stato uno dei Bond più longevi e sicuramente uno dei più amati, avendo saputo reinterpretare il personaggio in chiave moderna, senza perdere l’eleganza che hanno reso l’agente 007 un’icona del cinema.