Dopo due anni di frequentazione, Brad Pitt e Ines De Ramon hanno finalmente ufficializzato davanti ai fan la loro relazione. Per farlo hanno scelto uno degli eventi più attesi dell’anno: l’81esima Mostra del Cinema di Venezia, dove hanno sfilato insieme sul prestigioso red carpet. Un’apparizione che, seppure discreta, ha catturato l’attenzione di tutti, confermando una relazione di cui si parlava già da tempo. Vediamo chi è Ines De Ramon, la donna che ha conquistato uno degli attori più famosi di Hollywood

Cosa fa Ines De Ramon nella vita: il ruolo dentro Anita Ko Jewelry

Partiamo con il dire che Ines De Ramon non è soltanto la fidanzata di una celebrità, è anche una professionista affermata nel mondo della gioielleria di lusso. Nata nel 1992 a Madrid, in Spagna, dopo essersi laureata in Economia Aziendale all’Università di Ginevra nel 2013, Ines ha avviato una carriera brillante, lavorando inizialmente per aziende rinomate come Christie’s e la svizzera De Grisogono. La sua esperienza e competenza l’hanno portata a ricoprire il ruolo di vice presidente presso Anita Ko Jewelry, un brand di alta gioielleria apprezzato da molte star internazionali come Hailey Bieber, Kourtney Kardashian e Mandy Moore.

Oltre al suo impegno nel settore dei gioielli, Ines ha anche una formazione come coach di salute nutrizionale presso l’Institute of Integrative Nutrition di Los Angeles.

Altra curiosità sul suo conto: è poliglotta. Parla perfettamente inglese, spagnolo e francese, ma ha un’ottima conoscenza anche dell’italiano e del tedesco.



Il matrimonio con Paul Wesley, Stefan Salvatore di The Vampire Diaries

Prima di entrare nelle cronache per la sua relazione con Brad Pitt, Ines De Ramon era conosciuta per il suo matrimonio con Paul Wesley, l’attore celebre per il ruolo di Stefan Salvatore nella serie televisiva ‘The Vampire Diaries’. La coppia si è sposata nel 2019, dopo un fidanzamento ufficiale annunciato nel 2017. Dopo tre anni di matrimonio però la coppia nel 2022 ha deciso di separarsi.

La storia d’amore con Brad Pitt dopo il divorzio da Angelina Jolie

Dopo la separazione da Paul Wesley, Ines De Ramon ha incontrato Brad Pitt nel 2022, a Los Angeles, durante un concerto di Bono degli U2. Nonostante inizialmente la relazione fosse stata descritta da entrambi come “non eclusiva”, con il passare del tempo è diventata chiara la serietà del loro legame. Questo nuovo capitolo amoroso per Brad Pitt arriva in un periodo particolarmente delicato, segnato dal lungo e complesso divorzio dall’attrice Angelina Jolie.

Secondo fonti vicine alla coppia, i due avrebbero iniziato a convivere già nel febbraio 2024. A differenza delle precedenti relazioni di Brad Pitt, quella con Ines si distingue per la discrezione e la scelta di vivere lontano dai riflettori. Non a caso i paparazzi hanno faticato non poco, in questi due anni, per beccare la coppia insieme. E anche a Venezia i due hanno scelto di mantenere un basso profilo. Le foto che ritraggono Brad Pitt e Ines de Ramon sono scattate subito a margine del red carpet o insieme alla sfolgorante coppia di amici George e Amal Clooney.