Forse a tanti il nome Dolph Lundgren non dice molto, diverso è con Ivan Drago: il rivale storico di Sylvester Stallone nella saga di Rocky. In particolare è l’altagonista nel capitolo IV e torna in alcuni spezzoni del V. Chi non si ricorda la mitica battuta “ti spiezzo in due”? Ma dietro ogni personaggio cinematografico c’è un attore con una vita che va ben al di là del singolo ingaggio.

Di origini svedesi, ma naturalizzato statunitense, Lundgren è anche un produttore cinematografico e un esperto di arti marziali. Un’abilità che sicuramente ha contribuito a rendere credibile il suo ruolo di pugile nei famosissimi film degli anni Ottanta e Novanta che hanno avuto come protagonista indiscusso Stallone.

Cosa fa oggi Dolph Lundgren: vita e carriera dell’attore

Sin da bambino Dolph Lundgren ha mostrato un’attitudine artistica spiccata. Da adolescente ha scoperto la batteria e ha pensato di diventare una star del rock. Contemporaneamente, però, si è avvicinato alle arti marziali e ai pesi.

Dopo la laurea in ingegneria chimica, ha ottenuto la cintura nera quarto Dan nello stile Kyokushinkai, il grado di capitano della squadra svedese di Karate e il titolo di campione europeo dei pesi massimi nella stessa specialità.

Nella sua vita Lundgren ha fatto il buttafuori e ha tentato la carriera di modello, naufragata in poco tempo perché rieduto eccessivamente muscoloso. Intanto studiava recitazione ed è questa la strada che si è rivelata più interessante per la sua realizzazione professionale.

Il suo debutto cinematografico è arrivato nel 1985 in 007 – Bersaglio mobile e in Rocky IV. È stato proprio il ruolo di Ivan Drago a renderlo celebre. Da quel momento è stato anche il protagonista di pellicole come I dominatori dell’universo e in Red Scorpion – Scorpione rosso. Ha recitato anche al fianco di attori del calibro di Arnold Schwarzenegger.

Negli anni 2000 ha fatto parte di cast di film destinati alla televisione, ma la sua interpretazione di Ivan Drago non lo ha mai lasciato. Tanto che nella serie televisiva Chuck ha riproposto la frase cult rivolta a Sylvester Stallone 20 anni prima. Un ritorno alle origini è rappresentato anche dalla partecipazione a Creed II, sequel di Creed – Nato per combattere.

Ancora oggi le sue abilità atletiche e la sua fama gli permettono di influenzare il mondo del fitness e del culturismo. Il fatto di essere identificato con Ivan Drago non gli dispiace affatto, d’altra parte la lotta – sia nella vita reale che al cinema – gli ha consentito di reagire agli abusi del padre, prima, e al cancro, poi. È ancora un attore affermato, lo dimostra il suo ultimo film dal titolo The wanted man.

“Ivan Drago” ha quasi ucciso Sylvester Stallone sul set

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren sono grandi amici e sono stati colleghi non solo in Rocky IV. Quello che però forse non tutti sanno è che il primo ha rischiato di morire per colpa del secondo proprio durante le riprese di un film che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati del genere.

In una recente intervista, l’attore che ha interpretato Ivan Drago ha raccontato di avere incontrato Stallone agli studi Paramount mentre faceva il provino. “Portava i capelli lunghi ed era molto abbronzato. Io ero un nervoso ragazzo di 26 anni. Ero un campione di karate, lui mi disse che dovevo mettere su qualche muscolo”, ha rilevato Lundgren.

“Ora siamo grandi amici, parliamo delle nostre figlie e delle ferite che abbiamo patito per 40 anni nei film d’azione. Penso di avergli causato un colpo al cuore durante un combattimento che lo costrinse a essere ricoverato in ospedale per una settimana”. Per fortuna Rocky è riuscito a riprendersi e ad arricchire il cinema con le sue prove attoriali magistrali.