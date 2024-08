Il tempo passa per tutti, si tratta di un adagio tanto naturale da risultare banale. Eppure per alcuni sembra scorrere diversamente che per altri. All’alba dei suoi 84 anni suonati, Chuck Norris è sempre in forma smagliante e fa impallidire uomini ben più giovani, almeno dal punto di vista anagrafico.

Norris non è certo l’unica star del cinema ad aver mantenuto il proprio fisico in forma. Basti pensare ad Arnold Schwarznegger che a quasi 80 anni sfoggia un corpo perfettamente allenato e tonico. Qual è il segreto? Sicuramente una buona dose di allenamenti, unitamente alla volontà di non scadere nell’immaginario collettivo, abituato ad associare certi nomi del cinema ai loro film più celebri, anche se lontani dal punto di vista temporale.

Ecco che Chuck Norris ha fatto impazzire il web attraverso un video dove ha pubblicato una impresa difficile per culturisti ben più giovani di lui.

Chuck Norris solleva 250 kg in palestra: il video

Il video ha fatto rapidamente il giro del web e sta suscitando un certo stupore. Non è da tutti i giorni vedere un uomo di 84 anni sollevare pesi in palestra. Se quell’uomo si chiama Chuck Norris il salto all’indietro nel tempo viene automatico, quando sfoggiava un fisico perfetto, coadiuvato dall’età anagrafica.

A causa della popolarità, molto si sa della formazione e delle abitudini di Norris. Oltre a essere uno stimato attore, infatti, è anche specialista di arti marziali come Karate, Taekwondo, Judo, Tangsudo, Jiu jitsu brasiliano e Chun Kuk Do. Il figlio lo ha ripreso con il proprio cellulare mentre in palestra eseguiva degli esercizi di riscaldamento. Se per molti di noi, il riscaldamento corrisponde a del semplice stretching o, al limite, a una leggera pedalata sulla cyclette, per un super-uomo come Norris viene compito sollevando un bilanciere di 250 kg, oltretutto senza palesare uno sforzo eccessivo. “Gira voce che quando finisco l’allenamento, i pesi devono fare una pausa”, ha scritto sui social l’attore, ironizzando sull’accaduto.

Che fine ha fatto Chuck Norris e com’è oggi

Carlos Ray Norris, noto come Chuck, nasce da una famiglia modesta a Ryan in Oklahoma il 10 marzo 1940. Trascorre un’infanzia difficile, segnata dalla povertà e da un padre alcolizzato. Dopo il divorzio dei genitori, si trasferisce in California con la madre e i fratelli. Dopo aver terminato il liceo, Chuck si arruola nell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti nel 1958. Durante il servizio in Corea del Sud csviluppa un interesse per le arti marziali, iniziando a praticare il Tang Soo Do e il Taekwondo. Al ritorno negli Stati Uniti apre una serie di scuole di karate e inizia a competere nei tornei di arti marziali.

La carriera cinematografica di Norris prende il via negli anni ’70, ma i grandi successi arrivano nel decennio successivo, con film d’azione come “Il Codice del Silenzio” (1985), “Delta Force” (1986) e “L’eroe e il terrore” (1988). Il suo stile di combattimento, combinato con una presenza scenica forte e stoica, lo rendono uno degli attori più riconoscibili del genere. Negli anni ’90 arriva la serie tv che lo ha reso celebre in tutto il mondo “Walker, Texas Ranger”.

Per restare in forma per così tanti anni e praticare arti marziali, Chuck Norris ha dovuto seguire un programma alimentare piuttosto rigido, fatto di prodotti integrali e naturali. Il fabbisogno di proteine viene soddisfatto soprattutto con pesce, uova e tacchino, eliminando del tutto la carne rossa. Assolutamente vietati oli processati e zuccheri.

Norris può vantare un patrimonio netto stimato di 70 milioni di dollari e non è l’unica star hollywoodiana a vantare una forma invidiabile a dispetto dell’età. Ricordate il mitico Ivan Drago, al secolo Dolph Lundgren? Anche lui sfoggia un fisico invidiabile, scolpito da anni di sacrifici.

Dopo un passato nelle arti marziali e nel cinema che lo ha reso estremamente popolare a livello mondiale, oggi Chuick Norris può godersi la vita da nonno, almeno in parte. Vive con la famiglia in Texas e conta 13 nipoti. È sostenitore del movimento del disegno intelligente, una corrente di pensiero secondo cui “alcune caratteristiche dell’universo e delle cose viventi sono spiegabili meglio attraverso una causa intelligente, che non attraverso un processo non pilotato come la selezione naturale”. Chuck ha anche creato la fondazione Kickstart Kids per insegnare le arti marziali agli studenti delle scuole superiori. Sempre in Texas gestisce l’azienda di famiglia che si occupa dell’imbottigliamento d’acqua chiamata CForce.