Le memecoin TRUMP e MELANIA hanno scosso il mercato delle criptovalute, muovendo miliardi in pochi giorni. I lanci della famiglia Trump continuano a catturare l’attenzione globale, ma qual è la reale portata di questi progetti? E quanto valgono?

Donald Trump e Melania lanciano le loro criptovalute

Nel frenetico e imprevedibile mondo delle criptovalute, la famiglia Trump ha fatto il suo ingresso con due memecoin che hanno rapidamente catturato l’attenzione. Il primo a debuttare è stato il token $Trump, lanciato da Donald Trump con grande clamore mediatico. Presentato come un simbolo di supporto alla sua visione e alle sue iniziative, il token ha raggiunto in poche ore una capitalizzazione di mercato impressionante, superando i 14 miliardi di dollari.

Pochi giorni dopo, Melania Trump ha seguito le orme del marito, annunciando il lancio del token $Melania. Promosso come una celebrazione dei valori incarnati dalla figura dell’ex First Lady, il token ha subito catturato l’attenzione degli investitori, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 6 miliardi di dollari in meno di due ore. Il lancio di $Melania ha avuto effetti immediati e imprevisti sul token del marito. Infatti, molti investitori hanno spostato il loro interesse dal $Trump al $Melania, causando un brusco calo del valore del primo.

Entrambi i token sono stati presentati come strumenti di coinvolgimento e supporto piuttosto che come opportunità di investimento. Però la distribuzione e la gestione dei fondi hanno sollevato dubbi. Nel caso di $Melania, ad esempio, quasi il 90% dell’offerta totale risulta detenuto in un unico wallet, secondo l’analisi di Bubblemaps. Questo ha alimentato preoccupazioni sulla trasparenza e sull’equità del progetto.

Il valore al lancio dei token $Trump e $Melania

Il valore iniziale del token $Trump ha subito un’impennata impressionante. Lanciato a un prezzo base di pochi centesimi, il token ha visto il suo valore triplicare in pochissime ore, superando i 70 dollari per unità. Questo ha portato $Trump a posizionarsi tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato. Ma con l’arrivo di $Melania si è scatenato un terremoto. In seguito al lancio del token di Melania, il prezzo di $Trump è crollato del 50%, passando da 75 a 30 dollari, prima di stabilizzarsi intorno ai 64 dollari.

D’altra parte $Melania ha avuto un debutto altrettanto spettacolare. Inizialmente scambiato a pochi centesimi, il token ha raggiunto un valore vicino ai 12 dollari, con un incremento di migliaia di punti percentuali in meno di 48 ore. Questo ha generato un volume di scambi superiore ai 4 miliardi di dollari nelle prime 24 ore. Nonostante il successo iniziale, anche il $Melania è stato oggetto di critiche. La distribuzione dichiarata, con il 35% riservato al team di sviluppo e solo il 15% al pubblico, ha sollevato molti dubbi sulla centralizzazione del progetto.

Secondo alcuni esperti il lancio quasi simultaneo delle due criptovalute è stato progettato per massimizzare l’attenzione mediatica e sfruttare l’entusiasmo degli investitori per la nuova amministrazione repubblicana di Donald Trump. Allo stesso tempo la mancanza di trasparenza e le controversie legali potrebbero ostacolare il successo a lungo termine di questi progetti.