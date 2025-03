Papa Francesco è noto per la sua semplicità e vicinanza ai fedeli. Durante il suo ricovero al Policlinico Gemelli un gesto ha catturato l’attenzione di molti: una donna anziana che ogni giorno portava fiori gialli per il Pontefice. Ma chi è questa donna e quale significato si cela dietro quei fiori?

Chi è la signora Carmela che regala fiori gialli al Papa

Carmela Vittoria Mancuso, 79 anni, è una fedele devota che ha dedicato la sua vita alla preghiera e al sostegno spirituale. Carmela si è trasferita a Roma per essere più vicina al cuore della cristianità. Da allora ha partecipato assiduamente alle udienze papali del mercoledì, portando sempre con sé un mazzo di rose gialle da donare a Papa Francesco. La sua prima interazione con il Pontefice risale al dicembre 2017, quando, durante un’udienza, gli offrì per la prima volta dei fiori. Da quel momento è diventata una presenza costante nelle apparizioni pubbliche del Papa.

Durante il recente ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli, Carmela non ha mai fatto mancare la sua presenza. Ogni mattina si recava all’ospedale per partecipare alla messa nella cappella e pregare per la pronta guarigione del Santo Padre. Ogni sera, invece, si univa ai fedeli in Piazza San Pietro per recitare il rosario. La sua devozione non è passata inosservata: al momento delle dimissioni, affacciandosi dal balconcino dell’ospedale, Papa Francesco ha rivolto un saluto speciale proprio a lei, dicendo: «Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli». Questo gesto ha commosso molti, evidenziando il legame speciale tra il Pontefice e la sua fedele sostenitrice.

Il vero significato dei fiori gialli donati a Papa Francesco

Il colore giallo delle rose che Carmela offre a Papa Francesco non è casuale. Nella tradizione cristiana, il giallo simboleggia la luce divina, la gloria e la presenza di Dio. Inoltre, il giallo e il bianco sono i colori della bandiera vaticana, rappresentando l’oro e l’argento, simboli di potere spirituale e purezza. Donare fiori gialli al Pontefice è quindi un gesto carico di significato, un modo per esprimere devozione e vicinanza spirituale.

Carmela stessa ha spiegato che questo rituale è nato spontaneamente e si è consolidato nel tempo. Ogni volta che offre le rose gialle al Papa, vede nei suoi occhi una scintilla di gioia e sorpresa. «Sono per me?» le chiese Papa Francesco la prima volta che glieli porse. Da allora, Carmela ha continuato questa tradizione, desiderosa di portare un sorriso sul volto del Santo Padre e di rappresentare, attraverso quel semplice gesto, l’affetto e le preghiere di tanti fedeli.

Oltre al significato religioso, i fiori gialli portati da Carmela simboleggiano anche speranza e guarigione. Durante il periodo di convalescenza di Papa Francesco, la presenza quotidiana di Carmela con i suoi fiori è stata un segno tangibile di sostegno e incoraggiamento. In un momento in cui la salute del Pontefice era motivo di preoccupazione per molti, quel mazzo di rose gialle rappresentava la luce e la speranza di una pronta ripresa.

La storia di Carmela e dei suoi fiori gialli è un esempio toccante di come piccoli gesti possano avere un grande impatto. La sua devozione e il suo amore per Papa Francesco hanno creato un legame speciale, testimoniato dal saluto affettuoso che il Pontefice le ha rivolto dal balcone del Gemelli. Questo episodio ci ricorda l’importanza della vicinanza, della preghiera e dei gesti semplici ma profondi che uniscono la comunità dei fedeli.

Molti si interrogano sul futuro di Papa Francesco, anche alla luce di alcune profezie che lo riguardano. Approfondire queste teorie aiuta a comprendere meglio il contesto in cui il Pontefice guida la Chiesa. Per quanto riguarda il significato dei fiori, invece, conoscere la simbologia legata ai colori e alle varietà floreali permette di cogliere meglio il valore di un gesto così semplice ma profondo.