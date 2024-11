Gioielli “alieni” scoperti in Spagna, il valore è incalcolabile

Un team di ricercatori ha scoperto una particolarità decisamente interessante in un tesoro risalente all’età del bronzo iberica. Tra i diversi oggetti ritrovati ce ne sono alcuni che spiccano per una particolarità: sono forgiati con il ferro dei meteoriti caduti dal cielo. Il loro valore è quindi incalcolabile. La scoperta suggerisce che la tecnologia e le tecniche di lavorazione dei metalli fossero molto più avanzate di quanto pensassimo in Iberia 3.000 anni fa.

Ferro di asteroide nel tesoro di Villena: la scoperta

I risultati dello studio, guidata dal capo della conservazione del Museo Archeologico Nazionale di Spagna, Salvador Rovira-Llorens, ora in pensione, è stato pubblicato in un articolo a gennaio. Il Tesoro di Villena, come è noto, è composto da 66 oggetti per lo più d’oro. È stato scoperto più di 60 anni fa nel 1963 nell’attuale Alicante in Spagna, e da allora è considerato uno degli esempi più importanti dell’età del bronzo e dell’arte orafa del periodo nella penisola iberica e in tutta Europa.

Determinare l’età della collezione è stato piuttosto difficile, a causa di due oggetti alieni: una piccola cupola cava, che potrebbe essere stata parte di uno scettro o dell’elsa di una spada; e un braccialetto simile a una collana. Entrambi hanno quello che gli archeologi hanno descritto come un aspetto “ferroso“, cioè sembrano fatti di ferro.

Il problema è che l’età del ferro nella penisola iberica ha avuto inizio intorno all’850 a.C. mentre quella aurea, a cui si fanno risalire la maggior parte degli oggetti del tesoro di Villena che sono appunto d’oro, è cominciata ben prima tra il 1500 e il 1200 a.C. Poi è stato scoperto che il materiale ferroso usato per i due particolari gioielli non proveniva dalla crosta terrestre ma da meteoriti.

C’è un modo per capire la differenza: il ferro dei meteoriti ha un contenuto di nichel molto più elevato rispetto al ferro estratto dal suolo terrestre. Così i ricercatori hanno ottenuto il permesso dal Museo Archeologico Comunale di Villena, che ospita la collezione, di testare attentamente i due manufatti e determinare quanto nichel contenessero. I risultati dei test hanno permesso di datare l’intero tesoro: i due manufatti in ferro sono stati realizzati tra il 1400-1200 a.C. con materiale proveniente da meteoriti, allineandosi con il resto della collezione, e sarebbero i primi due pezzi attribuibili al ferro meteoritico nella penisola iberica.

I materiali spaziali erano comuni nell’Età del Bronzo

In realtà esistono numerosi manufatti in ferro risalenti a prima dell’età del ferro, forgiati dalla materia dei meteoriti. Per esempio il più famoso è il pugnale di ferro meteoritico del faraone Tutankhamon, ma esistono altre armi dell’età del bronzo realizzate con questo materiale che era molto apprezzato.

Albert Jambon, del Centro nazionale per la ricerca scientifica (CNRS) in Francia, ha studiato manufatti museali provenienti da Egitto, Turchia, Siria e Cina, analizzandoli utilizzando uno spettrometro a fluorescenza a raggi X per scoprire che condividevano tutti le stesse origini extraterrestri. Tra i reperti analizzati sono state trovate perline, un pugnale e un poggiatesta fatti con ferro proveniente da meteoriti.