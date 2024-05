Mantenere il bianco dei vestiti splendente e privo di macchie è solo una delle sfide nel nostro costante impegno con il bucato, ma come possiamo mantenerli luminosi come il giorno dell’acquisto? Molti ricorrono alla candeggina per sbiancare i tessuti in lavatrice, ma alcuni sono restii ad utilizzare questo prodotto aggressivo sui loro capi preferiti. E se vi dicessimo che la soluzione a questo problema potrebbe trovarsi nel vostro frigorifero? I gusci d’uovo, oltre a proteggere le uova, possono essere impiegati in varie mansioni, come pacciamatura per il giardino, o nella preparazione di dentifrici fatti in casa, ma sorprendentemente anche per rendere il bucato più bianco.

Come usare i gusci delle uova per un bucato splendente

Secondo la National Library of Medicine, i gusci d’uovo contengono una concentrazione elevata di carbonato di calcio, una sostanza utilizzata nei prodotti per la pulizia naturale. Il carbonato di calcio ha anche effetti simili a quelli della candeggina sbiancante. Grazie alla loro capacità di pulire senza l’ausilio di prodotti chimici e di rimuovere le macchie, i gusci d’uovo sono una scelta sicura ed efficace per il bucato, specialmente per chi preferisce un approccio più naturale alla pulizia.

Anche se è stato dimostrato che i gusci delle uova funzionano in modo simile alla candeggina, purtroppo non è così semplice utilizzarli. Prima di tutto, è necessario lavare e asciugare completamente i gusci d’uovo, quindi macinarli nel modo più fine possibile fino a ottenere una polvere. Una volta macinati, vanno mescolati con una tazza d’acqua e un cucchiaio di succo di limone. Prendete mezza tazza di questa soluzione e aggiungetela al detersivo prima di avviare un ciclo di lavaggio.

Se questo metodo vi sembra troppo complicato, potete anche mettere i gusci d’uovo in una borsa intrecciata o in una rete insieme a fettine di limone e aggiungere il tutto nella lavatrice insieme al vostro bucato bianco. Questo metodo potrebbe essere più adatto per eliminare le macchie o per sbiancare i tessuti, come dimostrato da alcuni TikToker.

I pro e i contro di usare il guscio d’uovo in lavatrice

Oltre ad essere più laborioso, ci sono altre ragioni per cui potreste evitare di utilizzare i gusci d’uovo per il prossimo carico di bucato bianco. I gusci d’uovo possono risultare piuttosto disordinati, sia che vengano messi in una borsa sia che vengano macinati, e la pulizia potrebbe non valere lo sforzo. Inoltre, alcuni tessuti potrebbero reagire negativamente alla miscela di carbonato di calcio e succo di limone, rischiando di rovinare i vostri capi di vestiario. Tenete presente che, anche se i gusci d’uovo possano rappresentare un’alternativa per la pulizia e lo sbiancamento del bucato, potrebbero non garantire i risultati sperati.

D’altro canto, eliminare la candeggina dalla vostra routine potrebbe fare una grande differenza se optate per un approccio più naturale ed ecologico. La candeggina è un prodotto pericoloso e se avete bambini piccoli o animali domestici, potrebbe essere preferibile evitarlo. I gusci d’uovo, oltre ad essere economici, possono essere utilizzati anche per altre finalità, come disinfettare i piani di lavoro o pulire pentole e padelle unte.