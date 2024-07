I resort naturisti offrono un’occasione unica di libertà e contatto con la natura, ma richiedono un comportamento appropriato da parte degli ospiti.

Se volete provare un soggiorno “come mamma vi ha fatto,” ecco 9 regole fondamentali da seguire per un’esperienza consapevole e rispettosa.

1. Non è obbligatorio spogliarsi subito

Salvo alcuni casi, in un resort naturista non vige l’obbligo di denudarsi immediatamente. Gli ospiti possono tenere addosso gli indumenti che vogliono finché non si sentono completamente a proprio agio.

Ciò consente a chi è nuovo al naturismo di adattarsi per gradi all’ambiente senza forzature.

2. Divieto di fotografie

Nei resort naturisti una priorità assoluta è la privacy. È assolutamente vietato scattare fotografie o fare video, specialmente senza il consenso dei soggetti coinvolti.

In questo modo non solo si protegge l’intimità degli altri ma si prevengono anche situazioni spiacevoli.

3. Comfort e rispetto

Ogni ospite deve potersi sentire a proprio agio. Bisogna evitare commenti inappropriati sul corpo degli altri. Il rispetto reciproco è fondamentale per mantenere un ambiente sereno.

4. Evitare di fissare

Guardare insistentemente le altre persone è considerato maleducato e può mettere a disagio. Gli occhi indiscreti compromettono la sensazione di libertà e comfort che i resort naturisti cercano di regalare.

5. Portare sempre un asciugamano

Un elemento essenziale del galateo naturista è l’asciugamano, da utilizzare per sedersi su qualsiasi superficie comune, sia per motivi igienici che di rispetto verso gli altri​.

6. Mangiare nudi

In molti resort naturisti è consentito mangiare nudi. Tuttavia, è importante rispettare le norme igieniche e comportarsi in modo appropriato.

Alcune strutture potrebbero richiedere l’uso di abbigliamento presso bar o ristoranti. Quindi, è sempre meglio informarsi sulle specifiche regole del resort​.

7. No a comportamenti inappropriati

Le effusioni in pubblico e i comportamenti sessualmente espliciti sono vietati. I resort naturisti non sono spazi per esibizionismo ma luoghi dove vivere la nudità in modo decoroso.

8. Igiene personale

L’igiene personale è cruciale in qualsiasi contesto, ma lo è particolarmente nei resort naturisti. Gli ospiti devono assicurarsi di mantenere una buona igiene, usando docce e strutture igieniche messe a disposizione dal resort​.

9. Rispetto delle regole della struttura

Come anticipato, ogni resort naturista può avere proprie regole. È essenziale informarsi e rispettare tali norme per evitare malintesi o situazioni spiacevoli.

In relazione al punto 1 va detto che alcuni resort potrebbero avere aree dove la nudità è obbligatoria.