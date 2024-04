Il nome Alessandra deriva dal greco antico Αλέξανδρα (Alexandra), forma femminile di Αλέξανδρος (Alexandros, ovvero Alessandro).

Il nome è composto da due termini distinti: αλεξω (difendere, aiutare) e ανηρ (uomo). Il significato di Alessandra è quindi “protettrice degli uomini”.

Diffusione del nome

Il nome ha origini antichissime: si attesta in epoca micenea e si ritrova nella mitologia greca riferito alla dea Era, proprio come epiteto miceneo.

La diffusione di Alessandra in Italia ha invece radici rinascimentali: sin dal ‘400 e sino al ‘600 era fra i nomi femminili più diffusi nella Penisola.

A Firenze era addirittura fra i dieci nomi più popolari. Il nome divenne poi via via più raro, tornando di moda solo nella seconda metà del Novecento.

Quando è l’onomastico di Alessandra

Diverse sante portano questo nome. Generalmente Alessandra viene festeggiata il 22 aprile, giorno in cui si ricorda Santa Alessandra, martire a Nicomedia. Secondo la leggenda Alessandra era la moglie leggendaria di Diocleziano.

Altre fonti la vogliono consorte di Daziano, re persiano. In ogni caso, perorò la causa dei cristiani perseguitati e per questo fu percossa e torturata dall’imperatore, che la fece poi decapitare nel 303.

Personalità di Alessandra

Schietta per natura, colei che porta questo nome è una donna di carattere, che non si lascia mai calpestare da niente e da nessuno. Sensibile, Alessandra interiorizza ogni cosa che le viene detta.

Questo la porta ad irritarsi e dispiacersi con estrema facilità. Allo stesso tempo stesso Alessandra è ambiziosa, laboriosa.

Impiega tutte le energie e risorse per raggiungere i suoi scopi e realizzarsi, tanto sul piano personale quanto lavorativo. Alessandra è anche coraggiosa e non si arrende dinnanzi alle difficoltà che le capitano. Quando comincia qualcosa non si ferma finché non l’ha terminata.

È molto generosa e disponibile verso gli altri, specialmente nei riguardi di chi ha bisogno ed è dotata di una immensa forza interiore.

È curiosa per natura, divertente e di compagnia, ama passare il tempo libero con persone care e amici.

È femminile, seducente, elegante e non passa mai inosservata. È anche orgogliosa e altamente testarda. Di certo un suo pregio è la lealtà: Alessandra non sa cosa voglia dire la parola tradimento. Di fronte alle avversità tende a chiudersi in se stessa per proteggersi.

Un difetto? Ha costantemente bisogno di dare un senso alle cose, anche alle più leggere. Questo perché è attratta da progetti solidi, concreti e con un vero margine di realizzazione.

Cosa dicono le stelle

I segni zodiacali che più si addicono alla personalità di Alessandra sono il Pesci e l’Ariete. A proposito di quest’ultimo, i nati sotto questo segno sono noti per fascino, e Alessandra non è da meno.

Gli Ariete sono gran lavoratori, non sanno proprio cosa sia il riposo. Amano affrontare nuove avventure e non tornano mai sui propri passi, con orgoglio spiccato.

Le pietre preziose portafortuna di Alessandra sono due: lo zaffiro (che simboleggia sincerità, fiducia e verità) e lo smeraldo. Anche i colori associati al nome sono due: il blu (tinta strettamente correlata al sogno, alla serenità e alla saggezza) e il verde.

Il numero fortunato di Alessandra è il 3, che simboleggia la capacità intellettiva e la forza creativa. Il metallo correlato è l’oro, mentre l’animale totem è la zebra.