Celeste è un nome femminile (in alcuni Stati usato anche al maschile) molto diffuso nei Paesi latino americani. Sta acquisendo popolarità crescente anche in Italia.

È diffuso anche nelle comunità cristiane, dove viene usato soprattutto in riferimento alla Madonna, invocata proprio come Regina o Madre Celeste.

Il nome deriva dal termine latino Caelestis e significa “proprio del cielo”. Può essere inteso anche come “celestiale”, “azzurro come il cielo”.

Quando è l’onomastico

Celeste può festeggiare il suo onomastico il 27 luglio, quando la Chiesa ricorda San Celeste.

Altre date per festeggiare sono il 19 maggio o l’11 settembre in onore di Beata Maria Celeste Crostarosa. Non è tutto: in alternativa altro giorno di festa è il 2 maggio, in ricordo di due Santi martiri Celeste, di cui uno di Roma.

Personalità di Celeste

Celeste ha una personalità energica, gioiosa e vivace. Sembra nata per vivere all’insegna dell’amore. Per lei i sentimenti sono molto importanti. A Celeste piace sedurre, piacere, diffondere bellezza e pace. Appare calma, delicata, accorta a chi le sta attorno.

Si dimostra sempre disponibile, premurosa e affettuosa. Sa assumersi le sue responsabilità. È meticolosa, precisa e perfezionista, quasi a livelli maniacali. Ha un’emotività assai sviluppata. Questo la porta spesso a sognare ad occhi aperti.

Celeste ha una fervida immaginazione, che le permette di fuggire dalla realtà per rifugiarsi in un mondo fantasioso ogni volta che qualcosa non va. Di certo per Celeste gli amici e la famiglia valgono più di tutto.

Che lavoro farà Celeste

Celeste potrà essere interessata a professioni che riguardano il sociale. Sì anche al campo medico, a quello del diritto, dell’amministrazione della giustizia e al mondo dello spettacolo e dell’arte.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Celeste è il 2, simbolo di dualismo, rapporti sociali e di reciprocità, ma anche di generosità e di vivo altruismo verso gli altri. Il colore associato al nome è senza dubbio il giallo, che ben rimanda all’idea di energia e di dinamismo. Il colore del sole è anche simbolo di conoscenza e di grande immaginazione.

La pietra preziosa amuleto è il topazio, da secoli simbolo di generosità, di ricchezza e di forza. È una pietra molto amata, chiamata per le sue proprietà “il cristallo della potenza”.

Il metallo correlato a Celeste è invece l’oro e l’animale totem il pavone. Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità e al carattere di Celeste è l’Ariete: i nati sotto questa costellazione sono dinamici, energici, curiosi e istintivi.