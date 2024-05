È la forma femminile di Daniele, che ha origine nel termine ebraico-aramaico “Danyyel”, composto da “dan”, il giudice, “-i”, che significa “mio” ed “El”, che vuole dire “Dio”.

Il significato completo di questo nome è, quindi, “Dio è il mio giudice” e, per estensione, “colei che è stata giudicata da Dio”.

Come si legge nell’Antico Testamento, il profeta e ministro dei saggi babilonesi Daniele veniva invidiato per la sua capacità di interpretare i sogni e per questo fu gettato nella fossa dei leoni. Dio, però, lo giudicò buono e lo salvò da morte certa.

Considerate entrambe le forme maschile e femminile e le loro diverse varianti, questo nome si colloca saldamente tra i primi 100 nelle preferenze delle famiglie italiane.

Quando è l’onomastico

La data in cui si festeggiano coloro che portano questo nome è il 31 luglio, giorno dedicato alla Beata Suor Daniela di San Barnaba, all’anagrafe Vicenta Achurra Gogenola, vergine e martire.

La religiosa, facente parte delle Carmelitane Missionarie di Barcellona, si alternava con un’altra suora, Gabriella di San Giovanni della Croce, nella cura a domicilio dei malati durante la guerra civile spagnola.

Mentre accudiva un paziente, fu invitata a non fare rientro in convento e, con la consorella, chiese ospitalità ad un farmacista. Entrambe, però, vennero individuate e catturate dai miliziani comunisti, che le fucilarono sulla strada de La Rabassada il 31 luglio 1936. Furono beatificate a Roma nel 2007.

Personalità di Daniela

Sincerità, fierezza e tolleranza sono le caratteristiche principali di Daniela, unite a grande coraggio e spirito di avventura.

La sua sete di conoscenza è quasi smisurata, è in grado di adattarsi a qualsiasi situazione e contesto, non ama far pesare sugli altri i suoi problemi e tende a cercare di risolverli da sola, spesso soffrendo in silenzio.

La sua compagnia è sempre piacevole ed è dotata di un fascino magnetico, la sua apparenza gioviale nasconde anche una spiccata sensibilità, che cerca in ogni modo di proteggere agli occhi degli altri.

Vorrebbe costruire un mondo migliore per sé e per i suoi cari e si impegna a fondo per portare l’armonia negli ambienti in cui vive. Mira a raggiungere la stabilità economica e lavora sodo per garantirla anche alla sua famiglia.

Il suo lato oscuro è rappresentato dall’incapacità di sopportare la routine: la noia, infatti, le causa irrequietezza ed ha costantemente bisogno di stimoli e nuove esperienze con cui misurarsi.

Che lavoro farà Daniela

Esigente, perfezionista ed altruista, Daniela si realizzerà soprattutto negli ambiti del sociale e della comunicazione. Buone prospettive anche nel commercio e in professioni dinamiche e a stretto contatto con il pubblico.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Daniela è il Cancro, sensibile e leale. Il colore portafortuna è il giallo, sinonimo di calore e gioia.

La pietra talismano è il topazio, mentre il metallo è il rame. Il numero fortunato è il 9, sinonimo di completezza e l’animale totem è il panda.