Il topo Ratatouille esiste davvero ed è tutto da ridere

Ricordate Ratatouille, il simpatico topolino protagonista di uno dei film Disney più apprezzati? Ecco, esiste davvero: scopriamo dove (e con chi).

Ratti per uno, ratti per tutti!

A far diventare realtà la storia del topolino cuoco è stata una ragazza, Sarah Hunt, che ha ‘trasformato’ i suoi cinque topolini domestici, Baxter, Barry, Waffles, Fish e Reuben in veri e propri ‘ratti cuochi’.

“La nostra attuale famiglia di topolini è arrivata da noi nel maggio dell’anno scorso ed è composta da Baxter, Barry e Waffles che sono di dimensioni standard, tranne Baxter che ha orecchie standard, e due ratti nani, Fish e Reuben“, ha raccontato la ragazza.

Topi cuochi ma non solo

“Il tempo che trascorrono in cucina è spesso disordinato, ma sempre adorabile: cucinano insieme in cucina e a volte preparano qualcosa da soli. Non è sempre buono, ma è sempre fatto con amore – ha aggiunto Sarah scherzando – Oltre ad essere chef, i miei topolini fanno ogni genere di cose e vivono tantissime avventure: guidano automobili, viaggiano per il mondo e vanno anche a scuola, quindi la cucina è perfettamente in linea con il resto della loro vita”.

Pasti sani e…leggerezza

Sarah si è poi fatta più seria: “Ovviamente cuciniamo pasti sani per mantenerli felici e in salute, con qualche piccolo dolcetto occasionale per nutrire l’anima: alcuni dei cibi preferiti dai ratti sono piselli, cavoli, frittelle e melone“.

“La gente ama vedere i topi cucinare. Queste foto regalano alle persone un momento di leggerezza, un sorriso e, si spera, un momento di gioia”, ha concluso la ragazza.

Video tratto da: IPA / Caters News