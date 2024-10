Incendia e distrugge una palazzina, arrestato 88enne

Avrebbe appiccato un incendio che ha distrutto una palazzina mettendo a rischio la vita di una famiglia. Un uomo di 88 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Gallico Marina, periferia nord di Reggio Calabria.

L’incendio è scoppiato durante la notte tra sabato e domenica, causando gravi danni all’edificio e l’esplosione di un’auto parcheggiata al suo interno.

Non ci sono stati danni per le persone perché la famiglia residente nello stabile è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e trovato, a pochi metri dall’immobile, una bottiglia incendiaria.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la scena grazie ai filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini hanno inquadrato un uomo travisato mentre oscurava le telecamere con della vernice nera e poi appiccava il fuoco alla saracinesca del garage.