Una conversazione di appena due ore con un’intelligenza artificiale (AI) può bastare per creare una replica accurata della nostra personalità. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori di Google e della Stanford University. Attraverso un’intervista approfondita i ricercatori hanno sviluppato un modello generativo capace di simulare il comportamento umano con un’accuratezza sorprendente, aprendo nuove prospettive sul futuro della tecnologia.

L’AI capisce e replica i nostri comportamenti in due ore

Lo studio ha coinvolto 1.052 partecipanti, ognuno dei quali è stato intervistato per due ore su temi che includevano le esperienze di vita, i valori personali e le opinioni su questioni sociali. Questi dati hanno permesso di addestrare un modello di AI progettato per replicare il comportamento umano, chiamato “simulation agent”.

Per verificare la precisione delle simulazioni i ricercatori hanno fatto eseguire sia ai partecipanti reali che alle loro controparti AI una serie di test sulla personalità, sondaggi sociali e giochi logici. I risultati sono stati straordinari: le risposte dei modelli AI hanno corrisposto a quelle dei loro “originali” umani con un’accuratezza dell’85%.

L’approccio si distingue per la capacità di catturare le sfumature che vanno oltre i tradizionali questionari o dati demografici. Le interviste personalizzate consentono di mettere in evidenza gli aspetti più significativi della personalità di ciascun individuo, rendendo le simulazioni incredibilmente realistiche in diversi contesti sociali e politici.

Nonostante i risultati promettenti le simulazioni hanno mostrato alcune limitazioni. Se da un lato eccellevano nel replicare le risposte ai test di personalità e nell’interpretare gli atteggiamenti sociali, dall’altro erano meno efficaci in attività che coinvolgevano dinamiche sociali complesse, come giochi economici interattivi. Questo perché l’AI fatica a interpretare le sfumature del contesto sociale e le dinamiche interpersonali.

Quali sono le applicazioni e rischi di questa tecnologia rivoluzionaria

La capacità di simulare comportamenti umani in modo così accurato apre a un ampio ventaglio di applicazioni pratiche. Secondo gli autori dello studio, i “simulation agents” potrebbero essere utilizzati per valutare l’efficacia di politiche pubbliche, studiare le reazioni a lanci di prodotti o modellare risposte a eventi sociali di grande impatto. L’utilizzo di queste simulazioni offrirebbe un ambiente di test controllato e privo delle complessità etiche o logistiche legate agli esperimenti con partecipanti umani.

Ad esempio, i ricercatori immaginano scenari in cui l’AI potrebbe aiutare a sviluppare teorie sui comportamenti umani o sperimentare nuove strategie di intervento pubblico. Simulazioni così avanzate potrebbero anche chiarire il modo in cui istituzioni e reti sociali influenzano le decisioni individuali.

I ricercatori non ignorano i rischi di una simile tecnologia. La possibilità di clonare personalità potrebbe essere sfruttata da malintenzionati per creare falsi digitali credibili, manipolare opinioni o perpetrare frodi. Tecnologie come i deepfake hanno già mostrato il potenziale distruttivo della manipolazione digitale, e i simulation agents potrebbero amplificarne gli effetti.

L’AI non si limita a replicare le risposte ma apre una finestra su ciò che ci rende unici. La sfida ora sarà bilanciare il potenziale positivo di questa tecnologia con la necessità di tutelare la privacy e prevenire abusi, soprattutto in un contesto dove l’intelligenza artificiale può ingannarci con simulazioni sempre più credibili, ma al tempo stesso può essere usata per prevedere il futuro delle nostre decisioni e comportamenti.