In un mondo sempre più attento al benessere e alle tendenze alimentari, l’Internal Shower sta guadagnando popolarità a una velocità impressionante, grazie soprattutto ai video virali su TikTok che ne esaltano gli effetti benefici. Ma che cos’è davvero l’Internal Shower e quali sono gli ingredienti chiave di questa misteriosa “doccia interna” per il nostro organismo?

Che cos’è l’internal shower e quali sono gli ingredienti

L’Internal Shower, protagonista indiscusso dei social media, è una bevanda detox a base di semi di chia e limone. La sua formula apparentemente magica promette di favorire il benessere e la digestione, e i numeri su TikTok non mentono. Ma cosa contiene esattamente questa bevanda che sembra conquistare tutti?

La ricetta base dell’Internal Shower prevede l’utilizzo di acqua, 2 cucchiai di semi di chia e succo di limone. L’obiettivo? Sfruttare gli effetti positivi attribuiti alla fibra sulla salute intestinale. Il nome stesso, “Internal Shower”, è un chiaro riferimento all’effetto depurativo delle fibre, che agiscono come una sorta di spazzino all’interno del nostro organismo.

A cosa dovrebbe servire l’internal shower: funziona?

Ma funziona davvero? Megan Miller, dietista clinica presso l’Ospedale Mount Sinai di New York, ha esaminato i presunti benefici dell’Internal Shower Drink. Secondo Miller, questa bevanda offre un apporto significativo di fibra, con ben 10 grammi per porzione. La fibra è nota per migliorare la regolarità intestinale, aumentare il volume delle feci e facilitare il transito intestinale con minori sforzi. Gli effetti positivi della fibra sulla salute digestiva sono ben documentati e possono contribuire a prevenire la stitichezza, migliorare la consistenza delle feci e favorire la salute del colon.

Miller avverte però che non tutti dovrebbero abbracciare l’Internal Shower senza riserve. Persone con malattie gastrointestinali attive, recenti interventi chirurgici gastrointestinali o problemi di reflusso dovrebbero evitarlo, poiché l’elevato contenuto di fibra potrebbe causare disagi o peggiorare i sintomi. Per evitare potenziali effetti collaterali come gonfiore o crampi, è consigliabile iniziare gradualmente, specialmente se non si è abituati a un’alta assunzione di fibre. L’idratazione risulta essenziale per sostenere l’azione della fibra senza causare stitichezza.

Cosa sono i semi di chia e come usarli al meglio

Passando agli ingredienti chiave, i semi di chia sono uno dei cosiddetti “novel foods”, nuovi alimenti che non erano consumati in modo significativo prima del 1997, secondo la definizione dell’Unione Europea. Questi piccoli semi, diventati popolari per i loro presunti benefici per la salute, sono diventati parte integrante di molte diete grazie alla loro fama di superfood.

Allo stesso tempo dei controlli tedeschi del 2022 hanno rivelato che venti campioni di semi di chia, di cui 15 provenienti da coltivazione biologica, contenevano tracce di pesticidi, alcuni addirittura pericolosi. Quindi, se stai abbracciando la tendenza dell’Internal Shower, potrebbe essere saggio optare per semi di chia biologici per evitare rischi indesiderati.

Subito dopo la moda degli NPC, l’Internal Shower sta conquistando il mondo dei social media con la sua promessa di benessere e digestione migliore. Come ogni tendenza, è importante avvicinarsi con cautela, soprattutto se si hanno particolari condizioni di salute. Ricordate, la chiave è la gradualità e l’ascolto del proprio corpo. E se decidete di sperimentare questa “doccia interna”, assicuratevi di optare per ingredienti di alta qualità per massimizzare i potenziali benefici.