Negli ultimi anni, i social network hanno influenzato in modo significativo le tendenze e le abitudini delle persone, dando vita a fenomeni tanto diffusi quanto controversi. Oltre alle mode legate all’aspetto estetico e al benessere, come ad esempio l’internal shower, emergono purtroppo anche fenomeni preoccupanti e pericolosi, come la più recente “thinspiration“. Spesse volte, dietro la facciata queste tendenze nascondono rischi e pericoli, soprattutto per i più giovani.

Cosa significa thinspiration e cosa avviene sui social

La “thinspiration” è un fenomeno che ha preso piede soprattutto sul web e sui social network a partire dalla metà degli anni Duemila, rappresentando una vera e propria istigazione al disturbo alimentare. Il termine stesso, derivato dall’unione di “thin” (magro) e “inspiration” (ispirazione), indica chiaramente l’obiettivo di incoraggiare la magrezza estrema a tutti i costi.

Originariamente, la thinspiration è emersa come una sorta di “superamento” del concetto di anoressia mentale, promuovendo un’apparente correlazione positiva con scelte alimentari sane e salutari. Tuttavia, il trend trova il suo terreno fertile soprattutto in siti e blog dove vengono condivisi messaggi e immagini che istigano all’anoressia.

Navigando in rete, è facile imbattersi in questi spazi virtuali in cui giovani, spesso ragazze, si auto-incoraggiano a raggiungere la magrezza estrema. Frasi come “Se non sei magra non sei attraente” promuovono comportamenti dannosi per la salute come digiuni prolungati e obiettivi di perdita di peso irrealistici.

Perché la thinspiration può essere una moda pericolosa

La thinspiration rappresenta una moda estremamente pericolosa, poiché promuove ideali di bellezza per niente reali e dannosi per la salute fisica e mentale. Nonostante gli sforzi di alcune piattaforme nel contrastare la diffusione di contenuti che istigano alla magrezza eccessiva, come nel caso di Pinterest che ha bloccato la diffusione di tali immagini, il fenomeno continua a proliferare.

Le conseguenze di questa cultura della thinspiration possono essere devastanti, soprattutto per i giovani più impressionabili e vulnerabili. Persone già affette da disturbi alimentari possono sentirsi incoraggiate nel perpetuare comportamenti dannosi per la propria salute, mentre coloro che non hanno un disturbo alimentare potrebbero sviluppare insicurezze e complessi legati al proprio corpo, con possibili conseguenze negative sul loro benessere psicofisico.

È fondamentale comprendere che la thinspiration non solo promuove standard di bellezza irraggiungibili, ma contribuisce anche a diffondere idee errate sul concetto di salute e benessere. L’importanza di promuovere una cultura del rispetto e dell’accettazione di sé stessi, oltre che di condannare fermamente comportamenti che mettono a rischio la salute, diventa quindi cruciale nel contrastare questa pericolosa moda diffusa sui social network.

È importante riconoscere che i social network non sono più semplici passatempi, ma spazi vitali di condivisione e interazione. Le piattaforme offrono non solo l’opportunità di esprimersi creativamente, ma anche la possibilità di guadagnare con TikTok e non solo, attraverso la produzione di contenuti. Questa combinazione di fattori ha reso i social network parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo, con un’influenza sempre più rilevante sulle percezioni e sulle abitudini delle persone, specialmente dei giovani.