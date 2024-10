Ogni anno le acque del Lake Chippewa nel Wisconsin ospitano uno spettacolo straordinario: il movimento della Forty Acre Bog, un’isola galleggiante di oltre 16 ettari che, a causa delle correnti, tende a migrare verso un ponte che collega le sponde del lago. Quando l’isola si avvicina pericolosamente alla strada, la comunità locale si organizza in un’operazione collettiva, utilizzando decine di barche per spingerla indietro. L’intervento, immortalato nel video grazie all’uso di droni, attira sempre orde di curiosi da tutto il mondo.

La Forty Acre Bog è solo una delle molte isole galleggianti del Lake Chippewa, create in seguito alla trasformazione di vaste zone paludose in un grande lago artificiale nel 1923. La torbiera, arricchita da alberi maturi come i tamarack (i larici americani) e altre piante sviluppate nel tempo, è un ecosistema fluttuante e sempre in evoluzione.

Perché si creano le isole galleggianti sul Chippewa

Quando il lago venne creato, vaste aree di terreno paludoso furono sommerse, causando il distacco di strati di torba, che da allora galleggiano liberamente sulla superficie. La varietà delle dimensioni delle isole galleggianti è notevole: alcune sono piccole come un parcheggio, mentre altre, come la Forty Acre Bog, coprono diversi ettari.

La continua evoluzione dell’ecosistema è alimentata da semi trasportati dal vento e dagli uccelli, che hanno permesso la crescita di erbe, arbusti e alberi. Queste isole possono apparire e scomparire stagionalmente, come nel caso dei cosiddetti Mud Bogs, che emergono e affondano a seconda delle condizioni ambientali.

Ogni isola galleggiante del Lake Chippewa ha una posizione e una storia uniche. Una grande torbiera galleggiante rimase stabile vicino al Deerfoot Lodge per oltre trent’anni, finché condizioni estreme non la spinsero a muoversi, rompendola in frammenti che si dispersero sul lago. La particolarità di queste isole fluttuanti e la loro capacità di muoversi rendono il Lake Chippewa un luogo di grande interesse naturalistico.

L’importanza dei Floating Bog per l’ambiente

Le isole galleggianti non sono solo curiosità geografiche ma veri e propri micro-habitat. La Forty Acre Bog e le altre isole offrono rifugio a numerose specie animali, rendendole una importante risorsa ecologica. Gli anfibi, come rane e salamandre, vivono tra la torba e la vegetazione, mentre diversi uccelli utilizzano queste isole per nidificare. Tra i più noti ci sono l’airone azzurro maggiore e il merlo ad ali rosse.

L’instabilità e la capacità di movimento di queste isole galleggianti continuano a sorprendere, specialmente quando la grande Forty Acre Bog si avvicina al ponte e la comunità del Lake Chippewa si raduna per deviarla, come mostrato nel video.

Cosa significa Chippewa: il legame con i nativi

Il fenomeno non è solo interessante da osservare, ma diventa un appuntamento per chi abita in zona, contribuendo a mantenere vivo il legame con un ambiente che sfida la logica e dimostra la resilienza della natura anche nelle sue forme più imprevedibili.

Il termine Chippewa deriva dal nome di una tribù di nativi americani, nota anche come Ojibwe. Si tratta di uno dei gruppi indigeni più numerosi del Nord America, con una presenza storica nelle regioni dei Grandi Laghi. Ironia della sorte, il termine significa “coloro che disegnano una linea” o “coloro che raccolgono”, come ciò che fanno i motoscafi periodicamente. La storia di questo popolo è da sempre legata alle acque e alle foreste.