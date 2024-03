L'incredibile viaggio del puma

Un incredibile viaggio di oltre 1500 chilometri: ecco quanta strada ha percorso un esemplare di puma nella zona occidentale degli Stati Uniti.

Il viaggio del puma attraverso tre Stati

L”odissea’ della giovane felina – nome in codice F66 – è stata registrate tramite un collare GPS messogli dallo Utah Division of Wildlife Resources: il viaggio è iniziato sulle Wasatch Mountain in Colorado nel maggio del 2022 e si è concluso sul versante orientale del Front Range in Colorado nel novembre 2023, quando è stato uccisa da un altro puma, probabilmente per una questione di difesa dei territori.

In media F66 ha percorso quasi 10 chilometri al giorno per 165 giorni consecutivi, attraversando tre Stati americani, sfidando strade asfaltate e nuotando perfino per superare l’ostacolo di un fiume.

Nuovi territori e nuove possibilità per la specie

Secondo gli studiosi, l’obbiettivo di questo viaggio è stato probabilmente di trovare nuovi territori di caccia e di accoppiamento: se nel suo caso la ricerca è stata fermata da un ‘rivale’, l’esperienza si è rivelata fondamentale per gli etologi, che hanno verificato come i felini possano sopravvivere ad una serie di problematiche affrontando lunghi percorsi alla ricerca di nuovi habitat dove vivere.

Video tratto da: Utah Division of Wildlife Resources